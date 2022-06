Educadores de María La Baja y Estados Unidos intercambiaron experiencias /

Docentes de la Universidad de Howard en Washington DC y directivos de la Organización Limbe Sister City Seattle (Asociación de Ciudades Hermanas de Seattle-Limbe), que tiene como objetivo aumentar la cooperación global a nivel municipal, promover el entendimiento cultural y estimular el desarrollo económico de los pueblos dispersos de África, llegaron hasta el municipio de María La Baja para conocer los saberes y sabores ancestrales de la cultura afrocolombiana caribeña, y mirar cómo pueden hacer parte de la red de apoyo internacional para potenciar el arraigo cultural de un pueblo que se resiste a perder su identidad.

La comunidad educativa de la Institución Etnoeducativa Técnica Agropecuaria de Desarrollo Rural presentó en el Centro de Integración Ciudadana del municipio, cada una de las experiencias significativas adelantadas desde la escuela en favor de la equivalencia afrocolombiana que les ha permitido a través del bullerengue, la preparación de dulces, la gastronomía, sus atuendos y sabedores sobre el uso y aplicación de plantas nativas medicinales, mantener viva sus tradiciones milenarias que les caracteriza.

Mesi Walton, profesora de español y Cultura Afro Diaspórica de la Universidad de Howard en Washington DC, dijo que llegaron al país a conocer, aprender y saber cuáles son los aportes del pueblo Afro a la cultura de Colombia, “me siento orgullosa de la que vi en María La Baja, de los aportes e identidad que nos iguala, entendiendo que la única diferencia que encontramos con nuestros hermanos afrocolombianos es el idioma”, dijo la catedrática anglosajona.

“Llegamos para aprender, no tenemos la historia completa, no sabemos que pasó con nuestros ancestros durante la esclavitud, y no sabemos que tenemos en la diáspora del pueblo afro regado por América latina”, sintetizó Mesi Walton.

Por su parte, Lue Rachelle Brim Atkins, presidente de la organización Limbe Sister City Seattle, se mostró emocionada de estar por primera vez en Colombia y de la actitud mostrada por los estudiantes, “quiero que sepan que todos somos familia, que todos somos afrodescendientes por el mundo diásporas. Sabemos que esta juntanza nos hace más fuertes como familia”, dijo visiblemente emocionada Mrs. Rachelle Brim.

La activista norteamericana agregó, que encontró muchas similitudes entre la cultura afro anglosajona y la cultura afro latina, en la manera de vestir, comer y hasta en los gustos musicales, “en la calle la gente me parece muy familiar, como si nos conociéramos de toda la vida. Es muy difícil separarnos porque somos de la misma herencia”, puntualizó la directiva.

“Esta juntanza que hoy hacemos a través de las muestras culturales, folclóricas y gastronómicas a nivel de nuestra institución y a nivel de nuestro municipio de María La Baja, es con el fin de dar a conocer como nuestra cultura ancestral cada día se afianza más en este Siglo 21, y de saber cómo nuestros maestros y estudiantes desde lo pedagógico contribuyen para que esa cultura afro ancestral siga creciendo”, indicó Teilor Puello Castro, rector de la Institución Etnoeducativa Técnica Agropecuaria de María La Baja.

“Somos un palenque libre de América, pero no hemos dejado de seguir fortaleciendo nuestra cultura y nuestros saberes, porque eso nos hace libre y porque sabemos quiénes somos y para donde vamos”, subrayó Morley Contreras Martínez, secretaria de Educación del municipio de María La Baja.

Las directivas de la organización internacional Limbe Sister City Seattle (Asociación de Ciudades Hermanas de Seattle-Limbe) anunciaron que están interesados en fortalecer la parte pedagógica y académica de la emblemática institución educativa de María La Baja, para que el arraigo cultural y ancestral de África en América no desaparezca.

Por espacio de 8 días de estadía en el país, los miembros de la red de diplomacia ciudadana de Seattle adelantarán una inmersión cultural en Cartagena, para conocer cada uno de los actos de resistencia y libertad del pueblo descendiente de los esclavizados que se refugiaron en el corralito de piedra y palenques de la costa caribe.