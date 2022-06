​Hijo del alcalde de Tibú, tuvo que abandonar el pueblo

La violencia que afecta a los alcaldes del Catatumbo empezó afectar los núcleos familiares de los mandatarios de la zona norte del departamento.

El hijo del alcalde del municipio de Tibú, Nelson Leal tuvo que abandonar la población según lo confesó el mandatario a Caracol Radio "mi hijo trabajaba como gestor social en la alcaldía del municipio, le empezaron a llegar amenazas, en la calle, rumores y me toco sacarlo del municipio. El ultimo hecho se presentó el día domingo después de elecciones, se acercaron y le dijeron que tenían que salir del municipio".

El funcionario dijo que "es muy triste la situación, nosotros no estamos armados, somos personas que trabajamos por la comunidad, somos gente de paz, aprovecho para elevar una petición al Gobierno Nacional para que nos proteja. estamos haciendo una labor en nuestro territorio, y se necesitan garantías desde la institucionalidad".

Y agregó que "a veces se hace ingobernable por la falta de las instituciones. Acá da tristeza las comunidades que viven cerca de la fuerza pública, los viven hostigando, no los dejan salir, no les permiten vender comida, que ningún comerciante les venda nada. Hay familias con sus viviendas destruidas por todos los ataques.

"Como alcalde me ha tocado pagarles el arriendo a estas personar porque no tienen para donde irse y la realidad es que hay que apoyarlos. Cuando la institucionalidad abandona un municipio, estamos en unas condiciones de riesgo para todos, tenemos un municipio que no representa seguridad para nadie" señaló el burgomaestre.