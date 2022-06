Investigación disciplinaria al ex secretario de Seguridad Carlos Soler

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria al ex secretario de Seguridad de la Alcaldía de Cali, Carlos Soler, por, presuntamente, proferir amenazas contra el sargento retirado del Ejército, Alexander Chalá.

La Entidad evaluará los contenidos que informaron algunos medios de comunicación, entre los que se encuentra la transcripción de un audio en el que, al parecer, Soler Parra afirma que “no me meto con nadie, pero el que se mete conmigo me lo cargo, y a ese sargento Chala me lo voy a cargar”, y señala “cómo se mete con el alcalde, también hay que tener cuidado de no patear la lonchera”.

Como parte de la investigación, también se revisará la publicación que habría hecho en Twitter el exsecretario, quien renunció a su cargo el pasado 22 de mayo, que fue replicada por la cuenta @SeguridadCali, y que, posiblemente, pertenece a la Secretaría de Seguridad y Justicia del Distrito de Cali.

La Procuraduría ordenó la práctica de pruebas con la finalidad de verificar la ocurrencia de la conducta y determinar si es constitutiva de falta disciplinaria.