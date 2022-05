6 expresidentes de Latinoamérica salieron en defensa de Petro y de Daniel Quintero

La misiva fue firmada por la expresidenta de Brasil Dilma Rousseff, el ex presidente de Paraguay Fernando Lugo, Rafael Correa el ex presidente de Ecuador, Manuel Zelaya el ex presidente de Honduras, Evo Morales el ex presidente de Bolivia y Rodolfo Nin Novoa el ex vicepresidente Uruguay.

Los exmandatarios argumentan que la suspensión de Daniel Quintero y otros hechos a portas de las elecciones pueden generar un riesgo en los comicios de este domingo.

En la carta los políticos, con una inclinación hacia los partidos alternativos durante sus gobiernos, escribieron:

“Es lamentable también que en este último período se haya suspendido en sus funciones a autoridades electas democráticamente, como es el caso del alcalde de Medellín Daniel Quintero, violentando el debido proceso e irrespetando la voluntad democrática de la población; sumándose a ello decisiones que tienen la clara intención de influir en las próximas elecciones en favor de determinadas candidaturas”.

Ante esto el alcalde suspendido comento que: “Los expresidentes salieron a reclamar por lo que está pasando en Medellín, que es violento para la democracia y eso lo ve el mundo”.

La carta de los expresidentes de los seis países además rechaza las amenazas contra los candidatos del Pacto Histórico, partido al cual supuestamente Daniel Quintero habría mencionado en la aparente participación en política que hoy lo tiene fuera del cargo.