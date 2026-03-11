Sondra Macollins inscribió oficialmente su candidatura presidencial ante la Registraduría

La candidata presidencial Sondra Macollins llegó este miércoles a la Registraduría para inscribir formalmente su aspiración a la Presidencia, por supuesto, acompañada por su fórmula vicepresidencial, el empresario Leonardo Karam Helo.

Macollins llegó con una gran puesta en escena, subida en moto. Y acompañado por un equipo de varios simpatizantes con overoles rojos y máscaras.

Tras formalizar la inscripción, aseguró que quiere representar a los ciudadanos que no se sienten identificados con la política tradicional.

“No soy de ningún clan político y no tengo trayectoria política (…) los anónimos, los invisibles, vamos a gobernar, vamos a recuperar el poder y vamos a llegar todos juntos a la Casa de Nariño”, dijo.

Con esta inscripción, queda oficialmente en marcha su campaña presidencial para la primera vuelta de este 31 de mayo, con la que buscará participar en la contienda.

Es de recordar que el plazo para que los candidatos se inscriban es hasta este viernes, 13 de marzo.