La aclaración que hizo Quintero al fallo era para preguntar si puede volver al cargo

El fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia quedó sin firmeza porque el alcalde suspendido de Medellín, Daniel Quintero, emitió un recurso de aclaración para conocer si él podía volver al cargo o consultar, entonces, qué va a pasar con el principal cargo de la ciudad.

Al parecer, este hecho dejó suspendido temporalmente el fallo, y hoy no se sabe quién estará al frente de la Alcaldía de Medellín. Para el alcalde está situación se trata de un proceso de dilación.

“La aclaración es precisamente cuál debe ser el proceso de nombramiento del alcalde encargado, o si nosotros volvemos al cargo temporalmente mientras el presidente vuelve a nombra a un encargado. No se refiere en lo absoluto sobre la suspensión, al no referirse a eso no se tienen excusas”, planteó el mandatario suspendido, Daniel Quintero.

El mandatario insistió en que el presidente Iván Duque nombró a un alcalde encargado de su propio partido, mientras debía elegirlo de la terna del movimiento político Independientes.

Entre tanto el argumento del Ministerio del Interior es que en el mismo momento en que se nombró a Juan Camilo Restrepo como encargado, se pidió la terna al partido Independientes, terna que según la cartera apenas terminó de recibir los requerimientos el día jueves 26 de mayo. Hay posiciones encontrada y difusas, entre Quintero y el ministro Palacio.

“Hay un montón de mentiras. Nosotros enviamos la información en varios correos, y luego ellos pidieron que se los enviáramos en un solo correo, entonces nosotros les hacemos el favor de unificar los correos. La información estaba enviada, son excusas”, dijo Quintero Calle.

En medio del ambiente enrarecido no es claro quién es el alcalde encargado de Medellín. Daniel Quintero dice que el Gobierno Nacional está rompiendo la ley, mientras el Ministerio del Interior plantea que el fallo no está en firme por el recurso de aclaración.