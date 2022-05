Lanzan Red de Líderes de la Escuela de Liderazgo Público en Cartagena

Nace en Cartagena la Red de Líderes de la Escuela de Liderazgo Público, una comunidad de impacto que propiciará el aprendizaje colectivo y permanente, fomentará mejores prácticas de liderazgo público, participará activamente en iniciativas de desarrollo local, promoviendo la transformación del territorio.

“Esta Red es una oportunidad para pasar de la crítica a la propuesta, argumentar y no atacar, analizar datos y opinar informados. Asumir un rol de protagonistas y no de actores de reparto. Entender que todo rol en la sociedad tiene importancia y no solo desde un cargo público se transforma la sociedad”, aseguró Alejandra Espinosa Harris, directora ejecutiva de Colectivo Traso, durante el evento de lanzamiento.

La Red de Líderes se crea en el marco de la Escuela de Liderazgo Público, una iniciativa que busca promover el ecosistema de liderazgo en la región, y que desde su nacimiento en 2019, ha visto graduarse a 86 participantes, en cuatro cohortes implementadas, entre ellas una pensada con enfoque de género y una más para periodistas.

Desde la Escuela se busca desarrollar en los participantes capacidades que orienten su actuación a la transformación política de la ciudad, en clave de profundización de la democracia y del desarrollo humano.

"El liderazgo es servir a los demás. Esta escuela tiene un origen, y es la necesidad que vive Cartagena. Por eso es tan valioso confluir alrededor de un propósito común, un propósito que sea el bienestar de nuestra ciudad”, explicó María Claudia Peñas, gerente de la ANDI seccional Bolívar.

El lanzamiento de esta Red de Líderes se realizó en el Hotel Corales de Indias, en un evento en el que estos líderes y lideresas comprometidos con Cartagena y Bolívar conocieron en detalle datos de contexto sobre las diferentes situaciones que sortea el territorio y los retos del liderazgo global, además de un ejercicio de fortalecimiento de networking.