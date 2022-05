Alarma en Neiva por hacinamiento en centros transitorio de Neiva

El Personero Delegado en asuntos penales de Neiva, Luis Miguel Rojas Calderón, reveló la difícil situación y crisis que se está presentando en los centros transitorios de detención (Búnker) de la Policía, por el hacinamiento de personas privadas de la libertad al momento de ser capturadas al cometer un delito.



Según el funcionario del Ministerio Público, la superpoblación en los centros transitorios supera el 100 % de capacidad. "En estos momentos tenemos aproximadamente 143 personas privadas de la libertad, sitio que está adecuando para 60 capturados aproximadamente, lo que demuestra una superpoblación de más del doble", advirtió el delegado de la Personería.



El funcionario también resaltó, que la Personería como garante de los derechos humanos y protección de las personas privadas de la libertad, cada semana se está haciendo verificación la situación de los centros transitorios de detención de la capital huilense, teniendo en cuenta que la población no solamente es la que se encuentra en el Búnker, también los del CAI Bogotá, La URI, la cárcel y donde son trasladados los menores de edad infractores.



"A la fecha en Neiva existen 1.785 personas privadas de la libertad, con una superpoblación muy alta en la cárcel y en el Bunker, este último donde están siendo trasladados todos los privados de la libertad transitorios que una vez salgan de la URI cuando se captura una persona, la judicializan, legalizan, captura e imputación y medida de aseguramiento, una vez salen pasan al Bunker a estado de conocimiento y esperar la acusación, preparatorio y juicio oral. Cuando son sentenciados es cuando son trasladados para cárcel que sólo está recibiendo sentenciados", advirtió el delegado de asuntos penales.



Lo anterior hace que se presente un problema en los centros transitorios de detención, porque las personas privadas de la libertad tienen muchas necesidades básicas; alimentación que no llega a tiempo, descompuesta y por el mismo hacinamiento no tienen donde dormir por la falta de colchonetas.