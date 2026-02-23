Advierten que el Plan de Ordenamiento Territorial de Neiva debe priorizar el agua

En medio de los debates sobre la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Neiva, el arquitecto y urbanista Luis Fernando Acebedo advirtió que uno de los principales retos de la ciudad es reorganizar su crecimiento alrededor del recurso hídrico, debido a la presión urbanística y la reducción de ecosistemas estratégicos.

El experto, quien participó en el primer POT de la capital huilense a finales de los años 90 y fue invitado por académicos y ciudadanos a un conversatorio en la Universidad Surcolombiana, explicó que en muchos municipios del país esta herramienta de planificación se ha quedado desactualizada, perdiendo su utilidad para orientar el desarrollo urbano.

Acebedo destacó que Neiva enfrenta un desafío particular por estar ubicada en una estrella hídrica importante, mientras aumenta la demanda de agua por el crecimiento poblacional y la expansión urbana sin suficiente planificación.

Según el urbanista, si el municipio logra reorganizar el territorio con enfoque en el agua y en la protección de la cuenca del río Magdalena, hoy sujeto de derechos, se podrían resolver problemas estructurales y generar reglas claras para la inversión pública y privada.

Otro de los puntos críticos señalados fue la falta de aplicación de instrumentos como la plusvalía urbana, mecanismo que permite a los municipios recuperar parte del valor generado por cambios normativos que benefician a constructores y desarrolladores.

“El privado se está apropiando prácticamente de toda esa plusvalía y no le devuelve al Estado una parte que podría financiar vivienda, espacio público y soluciones urbanas”, explicó.

El académico también resaltó la importancia de la participación ciudadana y las veedurías en las decisiones del ordenamiento territorial, al considerar que estas políticas impactan directamente la calidad de vida, el ambiente y el cambio climático.

Finalmente, el experto señaló que el proceso de actualización del Plan de Ordenamiento Territorial será determinante para definir el modelo de crecimiento de Neiva en los próximos años, con una visión proyectada al 2038. Insistió en que, si no se toman decisiones estructurales ahora, especialmente en torno al agua, la protección de ecosistemas y la financiación del desarrollo urbano, la ciudad podría profundizar problemas como el déficit de vivienda, la presión ambiental y la desigualdad en el acceso al espacio público.