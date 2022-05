25.381 personas fueron designadas en Córdoba para ser jurados de votación

La Registraduría Nacional del Estado Civil seleccionó a los nuevos jurados de votación que prestarán su servicio en las elecciones presidenciales del 29 de mayo.

Mediante sorteo fueron seleccionados 25 mil 381 jurados de votación, los cuales prestarán su servicio en los comicios, en las 3 mil 528 mesas que serán instaladas en Córdoba en los 518 puestos de votación.

Este proceso contó con el acompañamiento de los entes de control del departamento de Córdoba y las misiones técnicas internacionales.

Las capacitaciones a los jurados de votación en Córdoba se llevarán a cabo desde el lunes 16 de mayo hasta el jueves 26 del mismo mes en los horarios de 8:00 a.m. a 10:00 a.m. de 10:00 a.m. a 12:00 p.m.; de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. y de 4:00 p.m. a 6:00 p.m.

Prestar el servicio de jurado de votación es de carácter obligatorio y quienes sin justa causa no asistan a desempeñar las funciones de jurado o las abandonen, podrían ser destituidos del cargo que desempeñan, en caso de ser servidores públicos, y quienes no lo sean deberán pagar una multa de hasta 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Los ciudadanos podrán consultar si fueron designados jurados de votación en la página web de la Registraduría https://eleccioncolombia.registraduria.gov.co/ y en la aplicación infovotantes, que se puede descargar de manera gratuita en Google Play y App Store.