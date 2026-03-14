Cepeda lanza críticas a la “extrema derecha” por discurso anticorrupción y promueve reforma agraria

Después de sostener una reunión con el presidente de Brasil, Lula da Silva, el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, entregó un balance de su visita internacional y marcó distancia frente a sectores políticos a los que cuestionó por su postura frente a la corrupción en Colombia.

El aspirante aseguró que el encuentro le permitió conocer experiencias sobre políticas agrarias en la región y destacó la importancia del intercambio de visiones en medio del contexto electoral. “Hemos tenido información muy valiosa sobre cómo se adelantaba en este país la reforma agraria, lecciones importantes para tener en cuenta”, afirmó.

En la declaración a través de su cuenta de X, Cepeda insistió en que uno de los ejes de su campaña será la lucha contra la corrupción, tema que, según dijo, ha marcado su trayectoria política. “Mi lucha contra la corrupción no comenzó con mi campaña electoral, ha sido una lucha contra las mafias y la parapolítica”, sostuvo.

Asimismo, cuestionó a sectores de oposición que, a su juicio, intentan posicionarse como referentes en ese tema. El candidato aseguró que ha mantenido debates históricos con dirigentes de la derecha colombiana y reiteró que su postura frente a esos sectores será “implacable” durante el desarrollo de la contienda electoral.