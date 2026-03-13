Juliana Guerrero será imputada el 26 de marzo, por presunta falsificación de títulos universitarios

El Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao confirmó que el 26 de marzo, a partir de las 3:00 de la tarde, se realizará la audiencia de imputación de cargos contra Juliana Guerrero por la presunta falsificación de títulos universitarios con la Fundación San José.

Es la tercera vez que la Fiscalía General de la Nación intenta imputarle cargos a Guerrero y a Luis Carlos Gutiérrez, secretario general de la Universidad Fundación San José, por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público, con ocasión de la expedición de los títulos de contadora pública y de tecnóloga en gestión contable que acreditó Juliana Guerrero para posesionarse como viceministra de Juventudes ante el Ministerio de la Igualdad.

El pasado 10 de marzo, Guerrero envió una solicitud de aplazamiento a la juez 79 penal municipal con función de control de garantías de Bogotá, tras argumentar que no tenía un abogado de confianza.

Cabe recordar que la Fiscalía retiró la solicitud de medida de aseguramiento con detención domiciliaria que había radicado ante el Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao desde el pasado 9 de febrero contra Guerrero.