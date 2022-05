Gobernación de Bolívar elabora plan de seguridad para elecciones

Para hacer un balance de las consecuencias que dejó en el Bolívar el Paro Armado, planificar la estrategia de seguridad para las elecciones del 29 de mayo, y entablar junto a la Fuerza Armada y Pública estrategias que permitan actuar en procura que estas acciones violentas y coercitivas no se sigan repitiendo en el departamento, el gobernador, Vicente Antonio Blel Scaff, convocó un consejo extraordinario de seguridad que se desarrolló en instalaciones del Palacio de Proclamación.

Algunos de los promisos que dejó esta jornada fueron:

-Continuar con las patrullas mixtas para el control operacional, que haya presencia contínua liderada por alcaldes y mantener y sostener las operaciones conjuntas en el tiempo.

-Desplegar la tropa en especial presencia del Batallón de Infantería de Marina N° 17 en ríos del sur de Bolívar.

-Colocar los puestos de mando del Batallón N° 48 en el municipio de Norosi y del Batallón Nariño en Montecristo.

- Fortalecer campañas GAULA, Policía Armada contra la extorsión

- Aunar esfuerzas para el pago de recompensas entre gobernación y alcaldías de manera regional para desarticular las estructuras criminales.

- Solicitar a Policía un grupo contra delitos cibernéticos y campañas para concientizar que no podemos replicar mensajes de miedo.

-Fortalecer campañas de apoyo para evitar la desinformación y promoción de la denuncia contra quienes hacer falsas denuncia.

-Extremar controles a los precursores químicos que son usados para procesamiento de cocaína.

"Es lamentable que un puñado de hombres aterroricen y decidan quién vive y quien no, si no se obedecen las condiciones de un grupo al margen de la ley. Este tipo de situaciones no las podemos tolerar y no las vamos a tolerar en nuestro territorio. Solo si actuamos juntos; alcaldes fuerzas militares, organismos de control y ciudadanía, una estrategia integral de seguridad, podremos lograr ese Bolívar Primero más seguro" , aseguró el mandatario de los bolivarenses.

En este espacio de trabajo estrategico y acción participaron la Armada Nacional, Policía de Cartagena, Bolívar, Magdalena Medio, la Procuraduría seccional de Bolívar, la Defensoría del pueblo.

Al llamado acudieron también, de manera apresencial y virtual, los alcaldes municipales del departamento.

La Gobernación de Bolívar

recalca su compromiso de trabajar en conjunto con las Fuerzas Armadas y alcaldes municipales para garantizar la seguridad y el derecho a ejercer el voto a todos los bolivarenses de cara a las elecciones del próximo 29 de mayo.