Más de 20 líderes sociales de Risaralda están amenazados de muerte

Luego del hecho del que fue víctima Eisenhower Zapata, los líderes y lideresas comunales de Risaralda manifestaron que en Colombia no hay garantías para la seguridad de aquellos que deciden trabajar por la defensa de los territorios o para quienes denuncian diversas situaciones que se registran día a día.

Diego Buitrago, representante comunal en Dosquebradas, aseguró que la zozobra siempre está presente debido a la falta de acciones contundentes por parte de las autoridades.

"Es la situación que se presenta en el territorio nacional y la persecución a los líderes sociales, en particular a los líderes de la acción comunal. No hay día en el país en el que no escuchemos sobre la muerte de un líder comunal. Es un fenómeno producto de la falta de actuación del Gobierno Nacional y de las fuerzas militares y de Policía y producto del desinterés por la vida que expresa el régimen que dirige el presidente Iván Duque", agregó.

Asimismo, dijo que muchos líderes sociales y comunales de Risaralda temen por sus vidas; además, indicó que, en muchas ocasiones, las autoridades desestiman las denuncias que ellos hacen constantemente.

Según cifras de colectivos defensores de derechos humanos, en Risaralda 22 líderes y lideresas sociales están amenazados como consecuencia de sus trabajos con la comunidad.