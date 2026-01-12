Deuda de Bolívar con Maternidad Rafael Calvo se redujo al 50%: gobernación

La deuda histórica de la Hospital Maternidad Rafael Calvo se redujo en un 50 %, pasando de 20 mil a 10 mil millones de pesos, como resultado del cumplimiento riguroso del plan de saneamiento fiscal y financiero liderado por la Gobernación de Bolívar, un proceso que hoy muestra avances concretos en la recuperación económica y administrativa de una de las instituciones de salud más importantes del departamento.

El plan de saneamiento financiero, que asciende a cerca de 39 mil millones de pesos, se ejecuta bajo un esquema de cofinanciación entre la Gobernación de Bolívar y la Maternidad Rafael Calvo, con un aporte de 20 mil millones de pesos por cada parte. La estrategia busca no solo sanear pasivos históricos, sino garantizar la sostenibilidad de la prestación de servicios de salud materno-infantil.

Los recursos aportados por la administración departamental fueron programados para ejecutarse en un periodo de cuatro años, mediante desembolsos anuales de 5 mil millones de pesos. A la fecha, cuando se han cumplido dos años de ejecución del plan, la Gobernación de Bolívar ya ha girado 10 mil millones de pesos, recursos que han sido destinados al pago de acreencias antiguas y a la estabilización financiera de la institución.

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, destacó que este avance es el reflejo de una gestión responsable y comprometida con el sistema de salud del departamento.

“Recibir una Maternidad con una deuda asfixiante y hoy verla reducida a la mitad es una señal clara de que cuando hay seriedad, planeación y cumplimiento, los resultados llegan. Nuestro compromiso es cumplirle a la Maternidad y, sobre todo, a las madres y niños de Bolívar”, afirmó el mandatario.

Por su parte, el gerente de la Maternidad Rafael Calvo, Eduardo Franco Franco, resaltó el impacto del plan y el respaldo del Gobierno Departamental:

“Este proceso de saneamiento ha sido determinante para recuperar la estabilidad financiera de la institución. La reducción de la deuda demuestra que vamos por el camino correcto y que el acompañamiento de la Gobernación de Bolívar ha sido clave para garantizar la continuidad y el fortalecimiento de los servicios”.

Con estos avances, el departamento ha cumplido el 50 % del compromiso financiero asumido y tiene programada la ejecución de los 10 mil millones de pesos restantes en los dos años finales del plan, con el objetivo de consolidar la estabilidad financiera de la Maternidad y asegurar servicios de salud oportunos y de calidad para la comunidad bolivarense.

De esta manera, la Gobernación de Bolívar ratifica su compromiso con el fortalecimiento del sistema de salud, la sostenibilidad de sus instituciones y la protección de la vida y el bienestar de la población del departamento.