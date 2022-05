“Somos autónomos”: alcaldes de Santa Rosa y San Estanislao responden a Dau /

El alcalde de Cartagena, William Dau, culpó al empresario Alfonso ‘El Turco’ Hilsaca de convocar a mandatarios de varios municipios del norte de Bolívar para que desistieran de vincularse al Área Metropolitana de Cartagena.

Las declaraciones se dieron luego de la suspensión de la instalación de la junta del área metropolitana por falta de quorum. Ante esta situación, los alcaldes de Santa Rosa de Lima y San Estanislao de Kostka arremetieron contra Dau y aseguraron que son autónomos en sus decisiones.

“El hecho de que yo no haya asistido no quiere decir de que nosotros nos hayamos reunido para decidir que no íbamos a asistir. Yo soy autónomo en tomar mis decisiones, el área metropolitana no puede ser manejada por orgullo propio como lo tiene el alcalde William Dau. Hoy utilizó los medios para buscar la confrontación entre nosotros, así como lo tiene su administración con la ciudad. Es un irrespeto el que usted ha tenido con los que no asistimos, el hecho de que no haya ido no quiere decir que yo haya sido manipulado por terceros”, sostuvo Mario Rodríguez, alcalde de Santa Rosa de Lima.

“Eso es falso primero nosotros somos autónomos en nuestros municipios para tomar decisiones. No me parece que este señor esté lanzando esas afirmaciones donde no lo hay. De mi parte yo estaba ocupado con el señor Gobernador cuadrando un megacolegio para el municipio. Lo otro estamos viendo cuáles son los beneficios o perjuicios de hacer parte del área metropolitana”, expresó Rafael Valle, alcalde de San Estanislao de Kostka.