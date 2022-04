"Cartageneros no tienen garantías en seguridad": Veesincol

La Dirección de Veesincol, hizo un llamado urgente a la administración, al cuerpo policivo de Cartagena y al gobierno nacional, con el fin de "crear estrategias reales que frenen la hola de homicidios, hurto y violencia que se vive en la ciudad".

De acuerdo a esta organización, son más de 106 muertes en tan solo cuatro meses, asociadas a casos de hurto a mano armada, generando múltiples denuncias -según ella- sin resultados contundentes.

"En temas de seguridad estamos tan vulnerables, qué situaciones nunca antes vistas, a plena luz del día y hasta en los sectores más exclusivos de la ciudad han demostrado que la delincuencia anda suelta, armada y sin control alguno. Los cartageneros necesitamos una respuesta urgente, contundente y acorde a la situación que estamos viviendo. No más pañitos de agua tibia, ni acciones minúsculas que ignoren la realidad de éste flagelo que sufre la ciudad y que nos afecta a todos", expresó álvaro Schotborght.

El veedor también solicitó no continuar expidiendo permisos para eventos de bailes y negocios, que "hoy no solo generan más inseguridad si no mayor intolerancia y perjuicio en muchas comunidades".