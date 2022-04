“En Manizales si pasó, tuvimos agresiones, pero estuvimos en la lucha”

Con una exposición fotográfica, en Manizales se conmemora el denominado estallido social del 28 de abril de 2021. Un año después, el Comité de Unidad y Solidaridad, busca recordarles a los manizaleños, a través de cerca de 60 fotografías de Wayra Libertario, lo que se vivió en medio de las manifestaciones.

“Desde el primer momento hasta que estuvimos el último día en las calles, todo lo que hubo alrededor de la protesta en Manizales, las agresiones del ESMAD, los enfrentamientos en las movilizaciones que hubo lastimosamente, pero todo eso a través de un foco, queriendo contar la historia de lo que sucedió y queriendo sacarle del imaginario a la gente de que en Manizales no pasa nada; que es lo que de pronto nos dicen, no Manizales es tranquilo, en Manizales no pasa nada.

No, en Manizales si pasó, tuvimos muchas agresiones, tuvimos muchas personas judicializadas, tuvimos muchas personas capturadas, pero estuvimos siempre presentes en la lucha”, explicó Leonardo Sánchez Quintero, de la CUT Caldas, y el Comité de Unidad.

Resaltó, que es el momento en que los manizaleños deben conocer y dejar en la memoria lo ocurrido, a través de una exposición que ha cruzado fronteras llevando el mensaje de los colombianos hasta Barcelona, España.

