“Usted se convirtió en la peor ministra que ha tenido la historia”: Jota Pe a Márquez

Colombia

La ministra de Igualdad y vicepresidenta, Francia Márquez, asistió a un debate de control político al que fue citada en la plenaria del Senado de la República, relacionado con la ejecución presupuestal en la cartera que lidera.

“Este ministerio, el ministerio de Igualdad, simboliza todo lo que está mal en el actual Gobierno: la improvisación, la falta de rigor, la desarticulación”, dijo el senador Carlos Fernando Motoa en el arranque del debate a la ministra y vicepresidenta.

Frente a la ejecución presupuestal reveló cifras del año 2023 y lo que va del 2024. “El ministerio de Igualdad ejecutó en el año 2023 el 0.4%. Comparado con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que ejecutó el 94.1%, el Instituto Nacional para sordos que ejecutó el 80% y el Instituto Nacional para Ciegos que ejecutó el 91%. Financieras como Corficolombiana han advertido que en el semestre del año 2024 es la peor ejecución de todos los periodos comparados en los últimos 20 años en el país y allí, por supuesto, brilla la poquísima ejecución del ministerio de la Igualdad. En lo que va del 2024, al 30 de septiembre, se ha ejecutado por parte del ministerio de la Igualdad el 1.6% de ese presupuesto asignado de 1.8 billones de pesos”.

El congresista de Cambio Radical también habló de una duplicidad de funciones entre esa cartera y otras como la del Interior. “Son cerca de ocho entidades que tienen las mismas competencias, las mismas direcciones, las mismas responsabilidades y funciones que el ministerio de la Igualdad”.

Y llamó la atención sobre el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República: “El DAPRE tenía, aquí tengo que reconocer que el DAPRE tenía la consejería presidencial para la equidad de la mujer, que fue suprimida, la consejería presidencial para la juventud, que fue suprimida, pero los funcionarios que trabajaban en esas consejerías no fueron al ministerio de la Igualdad, como era el compromiso del ministerio de Hacienda, cuando entregó ese superficial concepto técnico. Los funcionarios que tenían la memoria institucional fueron reubicados en el mismo DAPRE, esto es un conejazo al concepto del ministerio de Hacienda y es un conejazo a la ley que aprobó este Congreso de la República”,

Por su parte el senador de la Alianza Verde, Jota Pe Hernández, también citante del debate, dijo que la mayoría de programas de esa cartera presentan baja ejecución presupuestal, que el único que registra una alta ejecución es ‘Jovenes en Paz’

“Este programa sí ha ejecutado cerca del 100%, es el único cuando lo comparamos con los otros. Digámosle la verdad a Colombia, vicepresidenta, usted desde el ministerio de la Igualdad ha decidido priorizar a los criminales, colocarlos por encima de gente necesitada como la que aparece en esos 21 programas”, dijo Hernández.

Insistió en que la gestión de la funcionaria ese ministerio no ha sido, según indicó, la mejor: “Lo único que usted ha podido lograr es ese primer lugar de los ministros con peor ejecución. Hoy usted, vicepresidenta y ministra Francia, se convierte en la peor ministra que ha tenido la historia de Colombia,” agregó Hernández.

¿Qué respondió la ministra y vicepresidenta, Francia Márquez?

La ministra de la Igualdad, en su discurso, defendió la labor de la cartera que lidera. Además respondió a Jota Pe Hernández, quien dijo que el único programa de esa cartera que presenta alta ejecución es ‘Jovenes en Paz’, pues en lo demás, dijo, es baja.

“Escuché aquí decir que estamos haciendo un programa para beneficiar criminales, yo soy mamá de dos jóvenes, soy mamá cabeza de familia, y yo no estigmatizo a la juventud de este país. El hecho de ser pobres o ser vulnerables, no significa que sean criminales. 6.000 jóvenes mueren cada año en este país y a mí sí me duele ver a mamás, como yo, que se han esforzado solas por sacar a sus hijos adelante y los están asesinando. Este programa lo que busca es ayudar a jóvenes vulnerables a construir sus proyectos de vida y, por supuesto, a disminuir las muertes”.

Frente al tema presupuestal del ministerio señaló que se viene avanzando en esta materia. “En 2024 efectivamente el presupuesto del ministerio era de 1.8 billones, pero hubo un recorte del presupuesto de 200.000 millones de pesos y el presupuesto que hoy tiene el ministerio de la Igualdad es de 1,6 billones, de eso hemos comprometido el 94%, yo tengo que decirle que el 25% del presupuesto del ministerio de la Igualdad y la Equidad se encuentra en ejecución. Ya hay contratos que se están ejecutando y esa es la ejecución del ministerio, ahora, si me lo compara con lo obligado, efectivamente lo obligado es 2.5% y ¿por qué?, pues esto obedece a las formas contractuales”.

En el debate también participó Laura Sarabia, quien respondió a los cuestionamientos del senador Carlos Fernando Motoa. El senador de Cambio Radical aseguró que si bien se suprimieron dos consejerías presidenciales, los funcionarios no fueron traslados al ministerio de la Igualdad, que estos permanecieron en el DAPRE.

Ante esto, Sarabia respondió que: “el Departamento Administrativo de la Presidencia tiene un régimen especial en materia salarial, por lo tanto, es imposible que como directora pudiera yo desmejorarles las condiciones laborales y salariales a unos funcionarios. Por lo tanto, no fue posible el traslado de los funcionarios al ministerio de la Igualdad, como se mencionó anteriormente, y lo que se hizo es una redistribución de estos funcionarios de acuerdo a las necesidades en dependencias del Departamento Administrativo. Hoy no cumplen funciones ni en consejería de Equidad de la Mujer, porque no existe, ni en la consejería para jóvenes, porque tampoco existe”.

Sarabia señaló que no hay duplicidad de funciones entre el DAPRE y el ministerio de la Igualdad. Además, en medio del debate, reconoció que el Gobierno debe mejorar la ejecución presupuestal.

“Soy una funcionaria que también hace un mea culpa (…) y es que sí, tenemos que mejorar la ejecución, no sólo del ministerio de la Igualdad sino de muchos ministerios y esa ha sido la instrucción que día a día yo le he escuchado al presidente Gustavo Petro y es: ‘hay que mejorar la ejecución’”.