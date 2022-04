Por graves lesiones a un menor demandan colegio de Santa Rosa de Cabal

El pasado 10 de marzo, un menor de 13 años de edad fue agredido por uno de sus compañeros al interior del Instituto Técnico Marillac del municipio de las araucarias.

El menor tuvo que ser sometido a intervención quirúrgica, estuvo 8 días en Unidad de Cuidados Intensivos y aún registra ingresos constantes a centros médicos porque no se recupera de las graves lesione, pues los golpes ocasionaron una rotura de 10 centímetros en el intestino.

El abogado apoderado del caso y defensor de la familia del menor, Cristian Hernández, indicó que en el momento de la agresión no hubo ningún tipo de atención o acompañamiento por parte del personal de colegio, pues lo único que hicieron fue llamar a la madre del niño, quien tuvo que llevarlo a un centro asistencial por sus propios medios.

"Esta rotura le dio posteriormente una peritonitis, infección y haciendo necesaria la intervención quirúrgica estando por más de 8 días en UCI y actualmente en proceso de recuperación y con constantes ingresos a centro hospitalario. Por parte de la Institución Educativa Marillac, no se brindó ningún tipo de acompañamiento, en el momento en que sucedieron los hechos no estaba presente ningún profesor, ningún directivo, no había acompañamiento de personal de la institución", señaló.

Hernández expresó que debido a la falta de respuestas por parte de la institución educativa, iniciaron acciones legales y además, interpusieron un derecho de petición ante la Secretaría de Educación departamental para que se pronuncie frente a este hecho y se den las claridades necesarias.

"Se han radicado varios derechos de petición, a la fecha no se ha tenido ningún tipo de respuesta y no se ha generado ninguna manifestación por parte de la institución educativa hacia el grupo familiar. A raíz de esto, se presentarán las respectivas reclamaciones administrativas para posteriormente radicar la respectiva demanda por los daños causados al menor y su grupo familiar", manifestó.

Los derechos de petición fueron radicados el pasado 18 de abril y, hasta el momento, no ha habido respuesta ni del colegio ni de la Secretaría de Educación. Los familiares continúan a la espera de respuestas y apoyos, pues hace unos días, el menor fue nuevamente ingresado a un centro asistencial y se encuentra hospitalizado.