Risaralda no cumple nivel de vacunación para eliminar uso de tapabocas

Hace unas horas el presidente de la República y el ministro de salud, anunciaron que en el país se podrá eliminar, a partir del 1 de mayo, el uso obligatorio del tapabocas en aquellos municipios en los que se haya superado el 40 % de población vacunada con dosis de refuerzo contra el coronavirus y más de 70 % con segundas dosis.

El departamento de Risaralda, aunque tuvo un avance importante en materia de vacunación en lo que respecta a primeras y segundas dosis, no ha tenido el ritmo esperado en la aplicación de las terceras dosis o dosis de refuerzo, pues, según indicó Sandra Gómez, directora departamental de salud pública, la cobertura en población mayor de 18 años es del 32 % y de menores entre los 12 y los 17 años es del 3 %.

"Tenemos una semana para trabajarle al tema, una semana para que todos los risaraldenses que no se hayan aplicado sus terceras dosis o dosis de refuerzo contra el COVID-19 lo hagan. No es tan satisfactorio porque estas cifras no han aumentado en la forma en que hemos querido, hay puntos de vacunación vacíos, no hay asistencia de la población", señaló.

Sin embargo, Gómez indicó que durante los días que restan para que empiece a regir la medida anunciada por el presidente Iván Duque, se espera avanzar en la aplicación de las dosis de refuerzo para lograr esa cobertura del 40 % de población inmunizada.

"Con los 31 puntos de vacunación que tenemos en el departamento vamos a cumplir la meta de pasar ese 40 %. Los municipios de Mistrató y Pueblo Rico son los que tienen una población que no quiere acceder a la vacunación, pero seguimos trabajando", puntualizó.

De acuerdo con los porcentajes que se tienen en este momento, ninguno de los municipios del departamento de Risaralda han alcanzado el porcentaje necesario de población con dosis de refuerzo aplicadas, por lo que este departamento no podría acogerse, por el momento, a la medida de eliminación del uso obligatorio de tapabocas en todos los espacios.