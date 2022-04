Cartagena seguirá sin PAE una semana más mientras se realiza nuevo contrato

La Secretaría de Educación Distrital (SED) informó que los operadores contratados para prestar el servicio de alimentación escolar para las niñas y niños que han sido focalizados en el Programa de Alimentación Escolar, nuevamente incumplieron con la entrega de raciones industrializadas.

Según la dependencia distrital, los operadores Cartagena Express y Por los Niños de La Heroica no han informado la razón de la no operación de entrega de raciones en los últimos tres días. “No obstante, por artículos de prensa, hemos conocido que esto se debería a un bloqueo a las bodegas por parte de los proveedores de los contratistas, quienes presuntamente no les han pagado por sus servicio”, reiteró.

El equipo de supervisión de la SED está documentando día a día los incumplimientos por parte del operador en las sedes beneficiarias del programa y centros de acopio. Esto con el fin de soportar y dar trámite a las sanciones, multas y descuentos que se generarán a los operadores por no entregar los complementos alimentarios.

A la fecha la SED ha realizado sanciones y descuentos a los operadores durante la vigencia de los contratos por unos 1.873 millones de pesos así:

-A la UT Por los Niños de La Heroica, se les aplicaron descuentos y sanciones por el orden de los 925 millones de pesos aproximadamente por la no entrega de paquetes completos, moras y retardos en lo que va corrido del contrato.

- Al operador Cartagena Express, se le ha aplicado descuentos y sanciones por el orden de los 948 millones de pesos aproximadamente por la no entrega de paquetes completos, moras y retardos durante la vigencia del contrato.

Los operadores Cartagena Express y Por los Niños de La Heroica tienen contrato vigente hasta hoy 25 de abril. Así las cosas, en la actualidad se desarrolla un nuevo proceso de contratación por Bolsa Mercantil, en el cual ya se seleccionó un nuevo comisionista (Mercado y Bolsa) que representará al Distrito en la rueda de negocios en la que se espera elegir al nuevo operador que prestará el servicio a unos 47 mil estudiantes de acuerdo con el presupuesto asignado para esta vigencia.

De acuerdo con los tiempos del proceso en Bolsa Mercantil, el nuevo servicio de Alimentación Escolar debe quedar contratado el 29 de abril e iniciar así la etapa de alistamiento que demora entre tres o cuatro días.