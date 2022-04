Temor e incertidumbre tienen familias afectadas por lluvias en Melgar

La temporada invernal sigue golpeando fuertemente al departamento del Tolima, una de las poblaciones más afectadas durante los últimos días ha sido la localidad de Melgar en el oriente tolimense.

Caracol Radio realizó un recorrido por esos puntos más críticos afectados por inundaciones y deslizamientos entre los que se encuentran los barrios Las Vegas, Sicomoro, Mirador, El Balso, La Gallera, donde sus familias han perdido la paz por culpa del invierno.

Una de sus habitantes relató a Caracol Radio esos momentos de angustia que han vivido en el sector del barrio Sicomoro “estamos pensativos, no podemos dormir, no tenemos tranquilidad cada vez que llueve, no hemos tenido colaboración de nadie, pensamos nuestros vecinos y que nuevamente se vuelva a desbordar la quebrada La Melgara”.

Otro de los residentes en esa zona de Melgar expresó “estamos en este lugar entre 400 y 500 familias en una situación de riesgo, muchas familias han perdido sus cosas tras el desbordamiento de la quebrada, camas, colchones, electrodomésticos, esto se debe a que se ha alterado el curso de la quebrada y ellas vuelven a buscar su mismo rumbo”.

Las familias temen un nuevo aumento tanto en el nivel del río Sumapaz como la quebrada la Melgara que cruza por varios sectores de Melgar.