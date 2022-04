COTECMAR recibe reconocimiento como Centro de Desarrollo Tecnológico

La Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial - COTECMAR, recibió el máximo tiempo para un reconocimiento (5 años), que otorga el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, en la tipología de Centro de Desarrollo Tecnológico.

El reconocimiento que fue entregado en las instalaciones de Cotecmar, a la Capitán de Navío, Margarita Carreño Benavides, vicepresidente Ejecutiva (e) de las funciones de presidencia; por el viceministro de Conocimiento, Innovación y Productividad, Sergio Cristancho; busca realizar un acercamiento con los actores principales que evidencian grandes resultados en competitividad, productividad y desarrollo tecnológico, a través de la I+D+I, como lo establece la Política de Actores del SNCTI y que impacta al sector que atiende.

Es importante resaltar que, la apuesta a la ciencia, tecnología e innovación no solo da respuesta a una generación de activos de conocimientos o nuevos desarrollos tecnológicos, sino también, que tiene potencial para incidir en el crecimiento económico y social del país; ejemplo de ello, es que, en tiempo de pandemia, Cotecmar no detuvo el proceso de fabricación de astilleros, de buques, etc., lo que constituyó un renglón importante para la reactivación económica.

“Ser la primera entidad del sector defensa que tuvo la calificación de CDT, nos compromete a impulsar la ciencia, tecnología e innovación en el marco de la industria marítima y fluvial de Colombia.” expresó la CN. Margarita Carreño.

Por su parte, el viceministro Cristancho, habló del esfuerzo de CTeI en aplicaciones concretas para el sector marítimo y la investigación oceanográfica “lo que quiere el ministerio finalmente a través de la ciencia, tecnología e innovación, es contribuir a que el país se fortalezca en diferentes áreas, y Cotecmar, es un claro ejemplo de cómo el sector defensa, logra esos efectos”.

Para concluir la visita de entrega de reconocimiento, el viceministro Cristancho, realizó un recorrido por la planta de Cotecmar y pudo verificar de primera mano, el trabajo arduo de esta empresa marítima de Colombia.