Los fondos de pensión no son para financiar proyectos electoreros: Duque

En la clausura del congreso de Asofondos que se realizó en Cartagena, el Presidente Iván Duque salió en defensa del actual sistema pensional frente a las propuestas hechas por algunos candidatos a la Presidencia de Colombia.

“Y se basa en vender pan para hoy cuando lo que están jugando es hambre para mañana, se basa en vender políticas publicas que pueden ganar aplausos momentáneos pero que representan un detrimento a la sociedad.”

Fue claro en afirmar que el Estado no puede darles un manejo arbitrario a estos recursos y destinarlos para otros fines.

“Los recursos que están en los fondos de pensión no son recursos públicos, no son recursos del Estado, son recursos del ahorro de la gente y se respetan y se protegen bajo el régimen de propiedad privada de los ciudadanos que esa no sea plata de bolsillo, ni se interprete como plata de bolsillo para financiar proyectos electoreros.”

E invito a discutir en consenso una posible reforma pensional desde todos los sectores.

“Un debate ojalá sin politiquería, sin populismo, sin posverdad, sin polarización y entendiendo que la protección de los regímenes de ahorro individual y un régimen de prima media que puede coexistir sin competir”