Lunes 18 de Abril, las principales noticias de Armenia y Quindío

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Armenia cumplirá un mes sin pacientes en una Unidad de Cuidados Intensivos ni fallecidos por COVID-19

El último reporte de fallecidos por COVID fue el pasado 20 de marzo con un caso de un hombre de 83 años de edad en el municipio de Filandia y también desde esa misma fecha no hay registros respecto a pacientes en UCI en el Hospital San Juan de Dios que es la primera ruta de atención de COVID.

El médico Wilder Castaño, coordinador de UCI en el centro asistencial, evidenció la importancia de las cifras y las bajas que se han registrado de contagios, pero insistió en el llamado de continuar adoptando las medidas de bioseguridad para evitar nuevos picos.

El Quindío registra solo nueve casos activos por el virus, siete en Armenia y dos en La Tebaida.

Hoy lunes 18 de abril la jornada de vacunación COVID-19 tendrá lugar en los centros comerciales Calima y Unicentro. Las personas interesadas podrán acercarse a estos puntos y adquirir el biológico presentando el documento de identidad y el carné MiVacuna.

La líder de la cartera de Salud, Lina María Gil Tovar, indicó que durante la Semana Santa se aplicaron más de 3.184 biológicos a propios y visitantes que ingresaron al municipio

Temporada de Semana Santa caótica en movilidad por los trancones para el ingreso al municipio de Salento

El caos vehicular al municipio de Salento se generó por la afluencia de turistas en Semana Santa que desbordó la capacidad instalada ya que por minuto ingresaron 25 vehículos, 1.500 por hora sobrepasando los 8 mil vehículos en total que ingresaron por día al municipio.

El Mayor Mauricio Díaz, jefe de la seccional de tránsito y transporte, llamó la atención de propios y visitantes para que en próximas temporadas disfruten de la amplia oferta turística con la que cuenta el departamento para evitar este tipo de afectaciones a la movilidad. Aseguró que el tiempo estimado en el que un vehículo podía demorarse de autopistas del café al ingreso a Salento era de tres horas.

La alcaldesa de Salento, Beatriz Díaz, sostuvo que la situación de movilidad mejoró respecto a épocas anteriores por la articulación de las diferentes entidades. Reconoció que son varias horas de espera para ingresar al municipio como tal, pero fue clara que son situaciones que los turistas asumen por el interés de conocer los paisajes y atractivos naturales.

247 mil vehículos circularon por las principales vías del Quindío en el marco de la Semana Santa

El reporte lo entregó el Mayor Mauricio Díaz, comandante de la Policía de carreteras del departamento, quien señaló que el balance de movilidad fue positivo respecto a que no hubo víctimas mortales en accidentes de tránsito y el comportamiento de los viajeros fue adecuado porque no hubo registros por consumo de licor, pero sí aplicaron 74 comparendos siendo la infracción más recurrente no contar con el Soat.

Palma de cera cayó sobre un vehículo particular de un parqueadero del Valle de Cocora en el Municipio de Salento, Quindío que no dejó lesionados, pero sí gran susto entre turistas

En uno de los parqueaderos del Valle de Cocora en el municipio de Salento el tronco de una palma cayó sobre un vehículo particular que se encontraba estacionado allí. El hecho por fortuna no dejó lesionados, pero sí generó gran conmoción a raíz de la caída que aplastó el vehículo.

El director de la corporación Autónoma Regional del Quindío, José Manuel Cortés, sostuvo que el predio donde funciona el parqueadero es privado por lo que son sus propietarios los directamente responsables del estado de las palmas. Fue claro que no cuentan con reporte de que existan alguna solicitud de permiso, asesoría con respecto a esta palma.

Al respecto el líder ambientalista, Néstor Ocampo, cuestionó el turismo desbordado que afecta el ecosistema del municipio padre del Quindío. Señaló que es un viacrucis por lo que las autoridades anuncian siempre medidas de control que no evidencian solución.

También aseguró que los gremios turísticos promueven el destino sin entender que no hay más espacio por lo que la afectación a la naturaleza es evidente como el hecho en el que una palma enferma cayó.

La alcaldesa del municipio, Beatriz Díaz, afirmó que con la Corporación Autónoma Regional del Quindío establecieron la pedagogía respectiva en el sector del Valle de Cocora. En cuanto a la posición de los ambientalistas afirmó que se necesitan mas soluciones que plantear las dificultades sin propuestas claras.

Realizó un llamado a articular esfuerzos con las diferentes dependencias de la administración municipal para disminuir los efectos negativos que este sector evidencia en la localidad.

Denuncian que falta de gerencia en el hospital del municipio de Salento agrava la crisis de la salud para la prestación oportuna de los servicios

El Concejal de la localidad, Jaime Arias, indicó que la crisis del hospital se agrava porque a la falta de gerente se le suma el deterioro de las instalaciones que si bien es una situación del mismo sistema de salud la competencia de los entes territoriales es directa para lograr una intervención oportuna.

Recordó que al ser un municipio turístico es fundamental el correcto funcionamiento del centro asistencial por eso no entiende la situación que se genera con la gerencia en la cual ha sido difícil uno en propiedad. También evidenció que la crisis tiene que ver con una inadecuada planificación territorial que afecta la atención oportuna de salud para propios y turistas.

Por su parte la alcaldesa del municipio, Beatriz Díaz Salazar, reconoció que el hospital presenta varias dificultades desde hace varios años y una vez llegó a la administración nombraron al médico Denis Alexander Prieto, pero ante presión y comentarios con malas intenciones desistió del cargo.

Sostuvo que buscó a la persona que ocupó el segundo puntaje en el proceso de elección, sin embargo, firmó contrato con otra entidad. Resaltó que gestionan con la Gobernación del Quindío para subsanar la situación y en el menor tiempo terminar la interinidad.

Homicidio, cuerpo hallado sin vida y tres muertos en accidentes de tránsito, balance judicial de Semana Santa en el Quindío

El primer hecho de siniestros viales se registró en la noche del miércoles 13 de abril en la vía que de Filandia conduce a Quimbaya en el que el motociclista Jhon Mario Mesa Muriel, de 21 años falleció al chocar con un vehículo particular, el segundo caso también se presentó el miércoles en la noche en el que el conductor de una motocicleta perdió el control en el sector de La Picota y la mujer que iba como parrillera cayó siendo al parecer arrollada por otro vehículo

y el último fue el jueves santo en el corregimiento de Barcelona donde el motociclista Juan José Ramírez Román, de 23 años falleció tras colisionar con un automóvil. El homicidio se registró el jueves santo en Calarcá donde fue herido con arma de fuego Jeison Iván Hortua Guarín de 23 años quien fue trasladado al hospital La Misericordia, pero llegó sin signos vitales.

La victima registraba antecedentes judiciales por tráfico de estupefacientes y homicidio. La secretaria del interior del departamento, Magda Inés Montoya:

En el sector del Alambrado del río La Vieja en jurisdicción del Valle del Cauca fue hallado el cuerpo sin vida de una persona que presuntamente se habría ahogado y en el sector del coliseo del café de Armenia un hombre fue encontrado sin vida aún sin identificar, pero de acuerdo a la información de la Policía no presentaba signos de violencia y correspondería a un habitante en condición de calle que se encontró desnudo y cubierto con una colchoneta.

Falleció habitante en condición de calle al cual su perro Bruno esperó varios días a las afueras del Hospital san Juan de Dios de Armenia por su delicado estado de salud, ya el perro criollo callejero se encuentra en proceso de adopción

Y es que recordemos que Bruno Moisés un perro criollo callejero esperó tres días a las afueras del centro asistencial por su amo que estaba enfermo, luego gracias a varias personas pudo visitarlo y reencontrase, esta tierna historia conmovió al departamento del Quindío volviéndose viral en redes.

Don Adolfo Murillo Velásquez de 76 años de edad fue internado desde el mes de febrero por una afección respiratoria de la que finalmente no pudo recuperarse. Sammy Quiceno es una empresaria quindiana que se apersonó desde el primer momento del caso y ha brindado los cuidados al perro, manifestó que está en proceso de adopción por lo que espera la otra semana se materialice.

Armenia y Salento continúan con alerta por riesgo de deslizamiento en medio de las lluvias, zona rural e invasiones con mayores afectaciones

Ministro de Defensa resaltó que han implementado programas para mejorar la situación de salud de militares y policías retirados

En efecto ante la manifestación realizada por un grupo de militares y policías retirados en Armenia, el ministro de Defensa Diego Molano, afirmó que han establecido programas para fortalecer la atención de Sanidad en pro de sus beneficiarios. Y es que se refirió al programa de la ley del veterano y ley de punto final para subsanar las deudas con el fin de disminuir las dificultades en la atención correspondiente.

Empresas Públicas de Armenia ha instalado 200 contenedores para la recolección de residuos sólidos

El gerente de la entidad, Jorge Iván Rengifo, afirmó que ejecutan un proyecto que apunta a la limpieza de la ciudad y es por esto que dispusieron de 550 contenedores de los cuales 200 ya han sido instalados en los puntos más críticos.

Resaltó que el objetivo es convertir a la capital quindiana en la más limpia del país, aunque advirtió que es fundamental el apoyo permanente de los ciudadanos para el embellecimiento de los entornos.

El alumbrado público no se privatizará y en octubre EMCA recuperará la operación de los servicios públicos de agua, alcantarillado y aseo que presta Empresa Multipropósito reafirmó el mandatario local de Calarcá, Luis Alberto Balsero Contreras,

En deportes, el Deportes Quindío le ganó 1 a 0 a Real Santander como visitante por la fecha 13 del Torneo Dimayor de la B, el equipo milagroso ahora es tercero en la tabla de posiciones, el próximo partido del conjunto cuyabro será el viernes 22 de abril a las 8 de la noche en el estadio Centenario de Armenia enfrentado a Atlético.

En el museo del deporte del Estadio Centenario de Armenia reposa el balón con el que Freddy Rincón anotó el gol ante Alemania en el mundial de Italia 90

El exjugador de la selección Colombia Rubén Darío Hernández desde Armenia recordó a Fredy Rincón con la anécdota dequedarse con el balón con el que Rincón anoto el gol ante Alemania en el mundial de Italia 90.

De otro lado, Tres medallas para el Quindío en el campeonato Nacional categoría Menores de bolos que se llevó a cabo en la bolera Soledén en Comfenalco, los bolicheros Lorenza Iznaga e Isabela Díaz, ganaron medalla de bronce en dobles femenino sub- 12, Santiago Arango y Alejandro Fajardo, medalla de bronce en dobles masculino sub-12 y Gustavo Iznaga y Nicolás Cartagena, medalla de bronce en dobles masculino sub-14