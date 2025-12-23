Dylan Borrero podría aumentar la impresionante cuota colombiana en Athletico Paranaense: cuántos son

¡Malas noticias para los hinchas Escarlatas! América de Cali podría perder a uno de sus jugadores claves para el 2026, pues se trata de Dylan Borrero, quien se ha destacado por su buen nivel y es pretendido por Athletico Paranense para reforzar su plantel el próximo año. Es preciso mencionar que el delantero fue transferido del Fortaleza de Brasil al América de Cali por una cifra de 1.2 millones de dólares.

Por el momento, el equipo vallecaucano ya ha anunciado oficialmente la salida de varios de sus jugadores que no disputarán la Liga Colombiana del 2026. Luis Paz, Luis Ramos, Joel Graterol, Sebastián Navarro, Santiago Silva son los que no seguirán en el Escarlata.

🇦🇹 Joel Graterol se despide de América tras 126 partidos y un título en el que fue protagonista. Gracias por cada atajada y por tu compromiso defendiendo estos colores. ¡Éxitos, campeón! ❤️ pic.twitter.com/FeTWL8SAwI — América de Cali (@AmericadeCali) December 15, 2025

Por otro lado, el conjunto de David González no ha oficializado ningún refuerzo para el siguiente año, al igual que Junior, Atlético Nacional, Independiente Santa Fe, Independiente Medellín, Once Caldas, entre otros.

¿Cuántos colombianos hay en Athletico Paranaense?

De concretarse el fichaje con Athletico Paranaense, Dylan Borrero se convertirá en el séptimo colombiano. Ellos son:

Kevin Viveros

Elan Ricardo

Steven Mendoza

Felipe Aguirre

Carlos Terán

Juan Camilo Portilla

El último colombiano que se ha incorporado al equipo de Odair Hellmann fue Juan Camilo Portilla, quien llega del Club Atlético Talleres de Argentina y continuará su carrera deportiva en el fútbol brasileño. Sin embargo, todavía no ha sido presentado oficialmente por el club, pero ya se encuentra en Brasil.

El número de colombianos podría ser mayor, siempre y cuando continúe el préstamo de Ricardo, perteneciente al Besiktas de Turquía, y se extienda el vínculo de Kevin Velasco, el cual finaliza a finales de diciembre y cuyos derechos deportivos son del Puebla de México.