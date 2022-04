El 20 de abril Ibagué tendrá el primer Día sin Carro y sin Moto del año

La Alcaldía de Ibagué a través del decreto 0169 de 8 de abril confirmó que la jornada del Día sin Carro y Sin Moto que estaba programada para el segundo miércoles del mes de febrero se cumplirá el próximo 20 de abril.

Hace dos meses la actividad se aplazó debido a que en Colombia aún se tenía un pico importante del COVID-19, situación que ocasionó que el municipio la postergara.

El tercer miércoles del mes de abril no podrán circular carros y motos entre las 6:00 a.m. y hasta 8:00 p.m. los vehículos que transiten y no se encuentren entre las excepciones deberán pagar una sanción que equivale a los (15) salarios mínimos diarios legales vigentes.

Se espera que ese día el IMDRI active la ciclovía durante toda la jornada buscando implementar medios de transporte alternativos para la ciudadanía.

En el segundo semestre del año, la Alcaldía deberá cumplir con la segunda jornada, por ahora esta se mantiene pese a la insistencia de los Gremios Económicos de la ciudad que le han solicitado a la administración presentar un proyecto de acuerdo para que solo se realice una vez al año.