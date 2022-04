Concejo realizará debate sobre construcciones ilegales en caño Juan Angola

El Concejal de Cartagena, Rafael Meza, de la bancada Conservadora, presentó ante la plenaria una proposición sobre construcciones irregulares e invasiones alrededor del caño Juan Angola.

Meza Pérez, intervino manifestando: “Esto es un atentado contra el medio ambiente, lo ideal es que no se siga rellenando el caño Juan Angola. Da tristeza ver esta situación, no se justifica que la alcaldía local no eduque y trabaje por el mantenimiento y cuidado de estos cuerpos de agua”

El concejal presentó fotografías y videos evidenciando lo que manifiesta en la proposición; en uno de ellos Javier Cabarcas vecino del sector, quien viene trabajando por la recuperación del caño Juan Angola, hizo un llamado a la corporación para que se trabaje sobre la problemática ambiental y social que se vive en esta zona.

Por su parte el concejal Lewis Montero, de la bancada de La U, hizo referencia al tema propuesto diciendo: “El problema de este caño para poder habilitarlo, no es que no se construya, el problema es de planeación, control urbano, curaduría; porque es injusto que se permitan las construcciones sobre el agua”.

Sergio Mendoza concejal de la bancada del partido Verde en su intervención manifestó: “A muchos no les interesa que esta ciudad tenga autoridad, para poder tomar control de la joya de la corona que se llama Cartagena, haciendo lo que se les antoje y no tomar acciones sobre lo que aquí estamos manifestando”.

La concejala del partido ASÍ, Liliana Suárez dijo: “muy oportuna esta proposición la cual tiene mi apoyo irrestricto, creo que hay que darle celeridad a esta proposición porque es un tema que se tiene que tocar cuanto antes, porque el tema no es solo de invasión; en estos lugares están viviendo niños y adultos mayores en condiciones que no son habitables”.