Mujeres de Santa Rosa de Cabal denuncian presuntos abusos sexuales

Desde dos colectivos sociales de Santa Rosa de Cabal y algunas mujeres del municipio se dio a conocer en días pasados la denuncia que hacen frente a presuntos casos de abuso sexual e insinuaciones por parte del señor Vicente Zuluaga Villegas.

Uno de estos colectivos es Aquelarre, organización creada desde hace un año para brindar acompañamiento y ayuda a víctimas de violencia de género a las cuales no se les brinda una justicia clara y oportuna; Maria Fernanda, es la presidenta de este colectivo y en diálogo con Caracol Radio mencionó que decidieron hacer la denuncia pública de este caso en redes sociales para hacer una sanción social, pues hasta el momento son cinco los casos que conocen, donde cuatro de ellos ya tienen demandas formales ante la Fiscalía y la Subsecretaría de la Mujer de Santa Rosa de Cabal, pero no han recibido respuesta.

"Supimos que en julio del año pasado una víctima y otras dos mujeres más activaron la ruta en la Subsecretaría de la Mujer, allí se les hizo el acompañamiento psicosocial y supuestamente se remitió a Fiscalía, la cosa es que no sabemos qué pasó porque nunca hubo respuesta. En agosto llegó la cuarta víctima, ella activó directamente la ruta en Fiscalía y luego fue a la Subsecretaría de la Mujer, la quinta denunciante se sumó ahorita a lo último. Nunca hemos recibido respuesta al respecto. Nos dimos cuenta de que cuando hablábamos con una de las víctimas, aparecían más, era un círculo vicioso al interior de la familia", manifestó.

Otro de los colectivos que conoció y orientó los primeros casos de estas denuncias de presunto abuso, fue la organización social la Comunidad de Poleca; Katherine Restrepo, líder de esta entidad, informó cuál fue el acompañamiento tanto psicosocial como jurídico que realizaron cuando conocieron el primer caso.

"En el año 2021, recibimos la llamada de una mujer de Santa Rosa que quería denunciar el caso de abuso sexual a su hija menor de edad, y este presunto abuso se presenta al parecer por el señor Vicente Zuluaga, a partir de ese momento nos alertamos por que es una menor de edad, por eso presentamos el caso a la subsecretaria, la entidad lo que hace es recibir los casos brindarle el acompañamiento psicológico de primeros auxilios a la menor y posteriormente el caso se remite a Fiscalía. Después de este denuncio muchas otras mujeres decidieron también denunciar presuntos abuso en contra de este señor", indicó.

Por su parte Dayanna Zuluaga, sobrina del denunciado, contó en los micrófonos de Caracol Radio que ella habría sido víctima de Zuluaga cuando tenía entre 12 y 13 años, situación que guardó en silencio por mucho tiempo.

"Este señor, el hermano de mi papá, o sea mi tío, se muestra como alguien amable, servicial. En ese tiempo hubo un momento en el que se dieron las condiciones para que yo me quedara sola con él en un lugar, se dio el abuso y eso que afortunadamente yo intenté frenar la situación y no pasó a mayores, pero fue algo aterrador para mí, uno a los 12 años no tiene ninguna herramienta de defensa", expresó.

Dayanna, cuenta que años después del hecho decidió denunciarlo ante la Fiscalía pero como un proceso personal de sanación y cierre, la respuesta que recibió en dicho momento fue que el tiempo de denuncia ya habría prescrito, por lo que en su momento decidió dejarlo así y continuar.

Al enterarse de otra presunta víctima, que ella no era un caso aislado, decidió volver a denunciar, esta vez frente a la Subsecretaría de la Mujer del municipio de las araucarias, pero hasta el momento ni a ella ni a las demás víctimas les han iniciado el proceso de investigación.

"Esta situación yo la tuve en secreto por muchos años, hasta octubre de 2017 que fui a la Fiscalía a poner la denuncia. Me daba mucho temor siquiera denunciar. Más o menos un mes y medio después me respondieron que ya había prescrito el tiempo porque ya habían pasado unos 15 años. En 2021 una familiar me cuenta que esta persona cometió el mismo acto con una menor de edad que le contó a su mamá, y según me contó también denunciaron en la Fiscalía, por lo que yo decidí interponer nuevamente mi denuncia pero esta vez frente a la Subsecretaria de la Mujer", contó.

Además de estas denuncias por presuntos tocamientos y abusos sexuales, Caracol Radio conoció que los casos no solo eran de este tipo sino también al parecer, insinuaciones sexuales o comentarios incómodos que presuntamente realizaba Vicente Zuluaga.

Este es el caso de Valeria Aristizabal, otra de las mujeres que habría sido víctima de este hombre, quien contó cómo en una ocasión esta persona que denuncian varias mujeres, le habría hecho comentarios que la pusieron intranquila e incómoda.

"Vicente Zuluaga Villegas era el esposo de una tía mía. En el 2014 me fui a vivir a Santa Rosa y debía ir a Pereira, él me dijo que si quería me transportaba, acepté y en el camino empezó a preguntarme sobre mi vida sexual con mi pareja, me hacía comentarios incomodos y morbosos, además de hablarme de su vida sexual, la situación se puso incómoda para mí. Le comenté a una prima cercana y me dijo que había pasado lo mismo con ella", señaló.

Caracol Radio después de conocer estos casos, algunos que no se hacen públicos por decisión de las víctimas, consultó a la Subsecretaría de la Mujer en Santa Rosa de Cabal y la Fiscalía en Risaralda, para averiguar sobre el avance de los diferentes procesos.

Hasta el momento se logró una respuesta por parte de Juliana Sosa Morales, subsecretaria de Mujer y Equidad de Género del municipio, quién informó que se recibieron las denuncias por parte de la entidad y se activó la ruta de acompañamiento con ellas, además de remitir los casos desde el año pasado a la Fiscalía.

"Estos casos los atendemos desde la Subsecretaría, nos llegó el primero el año pasado a mitad de año, inmediatamente se hizo la denuncia respectiva ante la Fiscalía, se han mandado desde el año pasado y este año correos a la Fiscalía. Estamos pidiéndole a la Fiscalía la actuación, no hemos recibido respuesta. Vamos a continuar haciendo seguimiento a los casos y ofreciendo todo el acompañamiento psicosocial a las mujeres víctimas", puntualizó.

Hasta el momento y después de varias consultas a la Fiscalía, no se ha podido recibir una respuesta concreta por parte de la entidad para averiguar cómo van los procesos de investigación y esclarecimiento de estos presuntos casos de insinuaciones y abusos sexuales.

Caracol Radio seguirá al tanto de los avances de este caso.