PES ofertó más de 52 servicios en jornada de atención en Cartagena

Más de 1.400 personas accedieron a los 52 servicios ofertados por el Plan de Emergencia Social, Pedro Romero, en una nueva macro jornada de atención integral instalada en el sector ‘El Pueblito’ del barrio Boston de Cartagena.

La brigada, liderada por la Alcaldía a través del Plan de Emergencia Social, Pedro Romero, PES-PR en asocio con la secretaría del Interior, movilizó a cerca de 46 aliados que atendieron a familias en condición de pobreza extrema que habitan en los sectores ‘El Pueblito’, ‘Omaira Sánchez’ y ‘San Martín’.

“Esta nueva jornada en Boston, valida el impacto de esta estrategia de articulación que desarrolla la Administración del alcalde, William Dau Chamat, en la garantía de derechos a las comunidades en situación de pobreza extrema. Seguiremos trasladándonos cada viernes a diferentes sectores, con la prioridad de llevar acompañamiento y soluciones efectivas y concretas a estas familias que viven en condiciones difíciles”, señaló Cielo Blanco Flórez, directora del PES-PR.

Servicios a la vuelta de sus hogares

Para Yoselin Julio, recibir asesoría por parte de Corvivienda y empezar a cumplir su meta de tener casa propia, fue una gran oportunidad, al igual que, conocer acerca de ofertas de educación superior, realizar su traslado de EPS y vacunarse; “yo en un día no logro hacer todo eso, acá me atendieron súper rápido y no tuve la necesidad de trasladarme a tantos lugares y gastar en buses. Me siento muy agradecida”, manifestó la mujer.

Los funcionarios del Sisbén, orientaron a más de 80 personas, el DADIS atendió 51 casos para afiliación y traslados de EPS, Corvivienda recibió a 116 personas para orientación de vivienda nueva y mejoramiento, la Agencia de Empleo SENA realizó 35 registros;

Por su parte, Familias en Acción, atendió a 35 personas; Más de 188 dosis fueron aplicadas contra el COVID-19, 80 habitantes de la zona recibieron asesoría en educación superior; por medio de nuestro programa de Acceso a la Justicia en articulación con la Secretaría del Interior, Casas de Justicia y Policía, se brindó acompañamiento y orientación a cerca de 125 casos.

Pre-registros para definir libreta militar, trámites de documentos de identidad por primera vez, inscripción para microcréditos, asesorías en impuestos y ambientales, recepción de denuncias, vinculación al sistema pensional, apoyo en salud y empleabilidad a migrantes, charlas de prevención del dengue, tamizaje nutricional, vacunación de esquema regular, pruebas rápidas de VIH, higiene y salud oral para niños, así como servicios de belleza, entre otros, ambientaron la agenda de respuestas rápidas y pertinentes para superar la extrema pobreza en la ciudad.

Con otra gran oferta institucional, el PES-PR y sus aliados estratégicos, llegarán el próximo viernes 1 de abril, al sector ‘14 de Febrero’ del barrio El Pozón, para acompañar y atender de cerca, las necesidades de la población en situación de extrema pobreza.