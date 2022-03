Por reclamación de una indemnización al Estado, una familia perderá su finca

Una familia del municipio de La Unión está a punto de perder su finca, la cual aseguran compraron en el año 2000 a un hombre que les vendió el predio de manera consensuada para cubrir una deuda que tenía con los actuales propietarios desde 1998. Este viernes se iba a llevar a cabo una diligencia de desalojo por parte de la Unidad de Restitución de Tierras, pero debido a una protesta en apoyo a los desalojados y que se generó en el predio, se suspendió la acción.

La finca en discordia está ubicada a un km del área urbana de esa población del Oriente de Antioquia, esta finca debía ser regresada a sus antiguos dueños por el fallo de un juez de restitución de tierras, pese a que según las señora Luz Elena Gómez, actual propietaria, ella embargó la finca para recuperar el dinero de un préstamo que les había hecho y que ante el no pago de los anteriores dueños le vendieron.

“Dice la sentencia, por no haber sido ni despojada ni abandonada la finca, no entra dentro del proceso de restitución de tierras, pero como la señora Luz Elena obró de Mala fe y lo embargó, entonces el predio hay que entregarlo”, dijo la mujer que reclama legalidad en la adquisición del predio.

La señora Luz Elena asegura que desde el año pasado fue notificada por parte de la Unidad de Restitución de que estaba en un proceso y que tenía que acreditar que el predio había sido adquirido de manera legal y que debía enviar las escrituras y otros documentos, lo que efectivamente hizo, sin embargo la acción judicial continuó, pero antes llamó al anterior dueño y le comentó la situación, al mismo tiempo le reclamó del porque más de 20 años después le reclama el predio, según ella él le contestó

“Y me dijo, no tranquila Luz, pero es que yo no estoy reclamando tierra, lo que pasa es que el Estado está dando unas ayudas a las personas desplazadas y yo no quiero tierras y listo así me dejó”, relató.

Caracol Radio se comunicó con el señor Nelson, quien está inmerso en la restitución de tierras y quien según el fallo es quien recibirá la finca, y aseguró que no se puede pronunciar frente al caso porque no lo autorizaron para hablar del tema.

Mientras que Eliana Jaramillo, directora territorial de la Unidad de Restitución de Tierras, aseguró que esta diligencia se enmarca dentro de la ley 1448 o ley de víctimas y restitución de tierras.

“Dentro de este trámite la persona que ocupa actualmente el predio contó con todos los mecanismos y garantías procesales para acreditar la buena fe exenta de culta”, agregó

La nueva diligencia de desalojo quedó fijada para el próximo 6 de mayo.