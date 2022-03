Buscan fortalecer atención en salud en el corregimiento de Santa Cecilia

En la mañana del martes, integrantes del Consejo Comunitario de comunidades negras de Pueblo Rico, salieron a manifestar a la vía Panamericana en la zona que comunica los departamentos de Risaralda y Chocó, porque, según indicaron ellos, no habían tenido respuesta a la solicitud de instalación de una mesa de diálogo con diferentes entidades de la región para expresar sus inconformidades.

Uno de los temas principales sobre los que la comunidad pedía atención, era la prestación de servicios de salud en el puesto ubicado en el corregimiento de Santa Cecilia, pues indicaron que no tenían servicio médico después de las 7 de la noche, las ambulancias no se encontraban en buenas condiciones y no cuentan con camas hospitalarias como confirmó Javier Darío Marulanda, secretario de salud de Risaralda.

"Nos están solicitando fortalecer mucho la atención en salud en el puesto que hay en Santa Cecilia. Tiene una buena prestación de servicios pero cada vez vemos más como la población indígena y afro y hace más presencia en esta zona y requiera de más servicios médicos. Nos solicitan la posibilidad de tener servicios médicos 24 horas, tener un recambio de ambulancias, vemos la necesidad de tener un programa especial de Malaria y de dotar con equipos médicos como camas hospitalarias para convertirlo de puesto de salud en centro de salud", puntualizó.

Respecto a la atención médica en las noches, Marulanda indicó que se iniciará una prueba piloto con los dos médicos que viven en Pueblo Rico, para que estén disponibles en jornada nocturna y de esta manera, atender las urgencias que se presenten.

"Llegamos a un acuerdo con la gerente del hospital, el alcalde de Pueblo Rico para generar algo que se llama disponibilidad médica. Hay dos médicos en Pueblo Rico y con ellos vamos a trabajar para que estén disponibles en la noche en el puesto de salud y las urgencias que se presenten las puedan atender. Será una prueba piloto de ocho meses", señaló.

Finalmente, indicó que la situación en materia de salud sigue siendo compleja debido a la cantidad de personas que llegan al corregimiento buscando atención en salud. Sin embargo, estas soluciones propuestas esperan mejorar el panorama para los habitantes de esta zona entre Risaralda y el departamento del Chocó.