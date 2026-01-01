Tragedia en Magangué por muerte de joven de 18 años en accidente de moto

Lo que debía ser un inicio de año lleno de esperanzas se transformó en una tragedia que hoy conmociona al municipio de Magangué en Bolívar. Víctor Julio Hernández Ramírez, un joven estudiante de apenas 18 años, perdió la vida en un aparatoso accidente de tránsito registrado en las primeras horas del 2026.

Desenlace fatal en año nuevo

Según las versiones preliminares, ‘Joiner’, como le decían cariñosamente sus allegados, pasó la medianoche compartiendo con su familia en el barrio Boston. Horas más tarde, decidió salir junto a un amigo hacia otro sector de la población. Para el trayecto, el joven utilizó una motocicleta prestada.

El siniestro ocurrió a la altura de las letras de Magangué, en las inmediaciones del Parque de los Estudiantes. Por causas que aún son materia de investigación, Víctor perdió el control del vehículo y sufrió un fuerte impacto que le causó heridas de gravedad.

Testigos del accidente auxiliaron rápidamente al joven y lo trasladaron de urgencia al Hospital La Divina Misericordia. Sin embargo, los esfuerzos de los especialistas fueron en vano; el reporte médico confirmó que Hernández Ramírez ingresó al centro asistencial sin signos vitales.

Luto en la comunidad educativa

La noticia ha causado un profundo dolor en la institución Cedemag de Magangué, donde Víctor adelantaba sus estudios. Compañeros y docentes lo recuerdan como un joven alegre, respetuoso y con grandes metas por cumplir, cuya partida deja un vacío inmenso en su comunidad.

A esta hora, el cuerpo del joven permanece en la morgue local a la espera de los trámites legales, mientras las autoridades de tránsito hacen un llamado a la prudencia durante estas festividades.