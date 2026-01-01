Al menos seis personas murieron por un ataque armado en Ecuador

Seis personas murieron y otras 11 resultaron heridas durante la víspera de Año Nuevo en la provincia de Manabí en Ecuador durante un ataque armado, así lo informaron las autoridades ecuatorianas.

Medios locales reportaron que el ataque fue este miércoles y ocurrió hacia las 11 de la noche hora local, cuando un grupo de personas celebraba el fin de año fuera de una vivienda.

“Producto de un hecho violento, se registran 6 personas fallecidas y 11 personas heridas por proyectil de arma de fuego”, señaló la policía a través de sus canales digitales.

Agregó que “unidades especializadas de la Policía Nacional se encuentran investigando este caso”.

Ya habían ocurrido hechos violentos en la región

El hecho ocurrió tres días después de otra masacre en la que también murieron seis personas, incluida una bebé. Ambas matanzas se produjeron en la provincia de Manabí, declarada el miércoles junto a otras ocho en estado de excepción por el aumento de homicidios.

Ecuador sostiene una guerra contra bandas de narcotraficantes con conexiones con carteles internacionales, que en su disputa por el poder lo han convertido en el país más violento de Latinoamérica.

Aumenta la tasa de homicidios en Ecuador

Ecuador cierra 2025 con un nuevo récord de homicidios. Entre enero y noviembre del 2025, más de 8.300 personas fueron asesinadas, según información del Ministerio del Interior.

La cifra supera el número de muertes violentas registradas en 2023, cuando alcanzó el récord de 47 homicidios por cada 100.000 habitantes.

El Observatorio del Crimen Organizado estima que la tasa de 2025 es de 52 muertes violentas por cada 100.000 habitantes.