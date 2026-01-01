Militar dejó a su novia en casa y murió al chocar en su moto en Mahates

La alegría por la llegada del 2026 se apagó de forma súbita para la familia Garay Martínez. En un hecho que tiene consternada a la población de Mahates, Dainer José Garay, un joven militar con un futuro brillante por delante, perdió la vida en un trágico accidente de tránsito registrado en las primeras horas de este primero de enero.

El siniestro ocurrió minutos después de los tradicionales “pitos” de Año Nuevo. Según los reportes preliminares, Dainer se movilizaba en su motocicleta por la vía que conduce al corregimiento de Evitar. El joven regresaba hacia su vivienda tras haber cumplido con el noble gesto de acompañar a su novia hasta su hogar para asegurar que llegara bien.

Lamentablemente, en el trayecto, un animal se habría atravesado repentinamente en la carretera, provocando que el militar perdiera el control del vehículo y sufriera el fuerte impacto que le segó la vida de manera casi instantánea.

Sueños truncados en la Fuerza Aérea

La partida de Dainer resulta especialmente dolorosa para sus allegados, pues el joven se encontraba en la cúspide de su proyecto de vida. Tras prestar su servicio militar y realizar con éxito el curso profesional, estaba listo para reincorporarse a sus labores este lunes, integrándose oficialmente a la Fuerza Aérea Colombiana.

Sus amigos y compañeros de armas lo describen como un hombre disciplinado, noble y con una inquebrantable vocación de servicio. Las autoridades de tránsito de Bolívar ya adelantan las investigaciones para esclarecer los detalles de este accidente que hoy enluta a la institución y al departamento.