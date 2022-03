Preso se comió porción de carne con una aguja: defensor carcelario

La nueva queja por deficiencias en la alimentación carcelaria se conoció a través de Jorge Carmona, defensor de derechos humanos de la población privada de la libertad. Se trata de una porción de carne que, según el denunciante, fue servida a un interno de la Cárcel de Puerto Triunfo con una sorpresa que terminó causándole una lesión en su garganta "al momento de consumir este alimento que tenía esa aguja se le atascó en la garganta y le ocasionó serios problemas de salud".

El defensor aseguró que esta no es la única necesidad que se vive en este centro penitenciario "no solamente es la carne con la aguja sino una cantidad de problemas que también están sin soluciones. Hay una cosa muy delicada: recordemos que el agua es vital para los seres humanos y el consumo allá es pésimo. El agua no es potable".

A eso se suma la compleja situación de hacinamiento que padecen algunas estaciones de policía, un problema que pese a los llamados al gobierno durante los últimos años no se ha solucionado.