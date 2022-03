Viernes 18 de Marzo, las principales noticias de Armenia y Quindío

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Hoy desde las 10 de la mañana, Foros Caracol Radio presentará EL QUINDÍO SE REACTIVA, espacio en el que se desarrollarán una serie de temas que permitirán acercar al ciudadano a los servicios que ofrecen el Ministerio de Hacienda y la Dirección Nacional de Impuestos Nacionales, DIAN.

En el evento se contará con la participación como panelistas del Ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo; el Director de la DIAN, Lisandro Junco; Lina María Álvarez, Gerente Andi, eje cafetero y del economista y cafetero Gustavo Patiño, gerente de la Finca El Ocaso en Salento, Quindío.

El Foro hablarán entre otros temas de la eficiencia fiscal, la facturación electrónica, el empleo, la reactivación económica y las perspectivas económicas de la región. El espacio se transmitirá a través de las redes sociales Facebook Live y YouTube de Caracol Radio.

Atención que un juez suspendió provisionalmente la recolección de firmas para la revocatoria del mandato del alcalde de Armenia, José Manuel Ríos por no cumplir con los protocolos de bioseguridad para ese proceso.

Y es que el juzgado cuarto penal del circuito de conocimiento de armenia Quindío admitió la tutela que presentó el propio mandatario contra el Comité Promotor “Armenia Consciente” los Registradores Especiales Delegados del Estado Civil de Armenia, y el Viceministro del Interior para la Participación.

El juez también concedió la medida provisional que solicitada la suspensión de la recolección mientras se emite el fallo de tutela respectivo, los accionantes tienen dos días hábiles para responder a esta tutela.

El abogado del alcalde de la ciudad, Jaime Andrés López, considera hay vulneración de derechos fundamentales porque no existen protocolos de bioseguridad para la recolección de firmas. Aclaró que, si dichos protocolos existen, aunque no han sido entregados al alcalde por derechos de petición, fueron aprobados por un alcalde y secretaria de salud ad hoc sin competencia porque no han sido designados para dicho proceso.

Uno de los integrantes del comité promotor Diego Urrea en diálogo con Caracol Radio rechazo estas actuaciones del alcalde de la capital del Quindío que solo buscan según él dilatar el proceso de recolección de firmas de la revocatoria y anunció que hoy mismo responderá al juzgado presentando las pruebas.

En Armenia, los excandidatos ganadores y perdedores en las elecciones del domingo denuncian graves errores en los formularios E14 durante los escrutinios.

En el Coliseo del Café de la ciudad avanza el proceso de escrutinio en el que los diferentes partidos acuden para verificar la transparencia en el reconteo de los votos. A nivel nacional se ha desatado una polémica por la situación respecto a errores de digitación y la falta de capacitación de los jurados de votación,

El excandidato a la cámara de representantes por el partido Liberal, Luciano Grisales, evidenció la preocupación por la fragilidad para designar los jurados de votación. Además, señaló que todo lo anterior genera una desconfianza en el sistema por eso avanzan en el reconteo para determinar la última curul que está en juego entre Cambio Radical y el partido Liberal.

Por su parte el electo representante a la cámara por Cambio Radical, Jhon Edgar Pérez, manifestó que hacen presencia para establecer las reclamaciones ante las inconsistencias que ya han evidenciado.

Destacó que cuentan con un equipo organizado para detectar las situaciones y así mismo generar la transparencia en el proceso. Añadió que es triste el desgaste que genera todo lo que abarca el escrutinio por lo que elevó un llamado a que la Registraduría evalué la manera de realizar el preconteo y conteo de los votos para evitar fraudes electorales.

Vale anotar que en el centro de convenciones de la ciudad está establecido el escrutinio departamental realizando el mismo proceso.

Con vacunas de Moderna, destinados únicamente para segundas dosis, se inicia hoy viernes 18 de marzo la jornada de vacunación COVID-19 en los centros comerciales Calima y Unicentro, en el Centro de Desarrollo Comunitario del barrio Ciudad Dorada y en la caseta comunal del barrio Monteblanco.

Así mismo desde redsalud invitaron a los ciudadanos que no han completado su esquema de vacunación que también en el hospital del sur hay disponibles dosis de moderna en jornada que se cumplirá desde las 8 de la mañana y hasta agotar fichas.

En el Quindío envían a la cárcel a dos hombres sindicados de asesinar a un hombre con arma blanca por negocios de ganado y arrojar el cuerpo a un río.

Un juez de control de garantías de Armenia envió a prisión a Mario Lozano Cardona y Danilo Quineme Díaz imputados por un fiscal Quindío como presuntos responsables del delito de homicidio agravado.

Las dos personas están siendo investigadas porque al parecer agredieron de manera violenta a un hombre a quien le causaron heridas de gravedad con armas corto punzantes y elementos contundentes, los cuales terminaron con la vida de la víctima, hecho de intolerancia ocurrido el 21 de julio de 2021 en la vereda la Virginia en el paraje el Vergel en el sector Pela Carriel de Calarcá (Quindío).

Se presume que luego de cometer el ilícito Lozano y Quineme a quien el primero habría contratado para que le ayudara en el homicidio, habrían arrojado el cuerpo sin vida de la víctima al río Santo Domingo y luego encontrado por habitantes del sector, las dos personas no aceptaron los cargos y fueron enviados a la cárcel.

Las autoridades judiciales investigan móviles y autores del homicidio que se presentó anoche jueves en el municipio de Quimbaya, donde fue asesinado de varios impactos con arma de fuego, un hombre identificado como Edilson Saldarriaga Herrera de 31 años de edad.

Hoy se cumple una semana de la muerte de una joven en Circasia en la cual aún no hay capturas

En las últimas horas a las afueras del palacio de justicia de Armenia se cumplió un plantón por parte de amigos y conocidos de la joven Yenny Karolaine Nohava Forero de 20 años de edad quien fue encontrada sin vida y con heridas con arma corto punzante en zona rural de Circasia.

Una de sus mejores amigas es Tatiana Montoya, estudiaron juntas en la universidad La Gran Colombia por lo que compartieron en muchas oportunidades. La calificó como una joven alegre, amante de los animales y sin ningún problema por eso no entiende su muerte y exige que no vuelvan a ocurrir este tipo de hechos.

Vale anotar que las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 10 millones de pesos para dar con los responsables de dicha situación.

Los productores de café son los más afectados por las lluvias en el Quindío

Así lo evidenció el secretario de agricultura del departamento, Julio César Cortés Pulido, quien informó que todos los productores de alguna manera han sido afectados por la temporada de lluvias.

Explicó que el sector cafetero es a quien mayor afectación genera puesto que al no establecerse las condiciones como las floraciones de los cafetales disminuye la productividad. Invitó a los caficultores y en general al sector agropecuario estar atentos a las convocatorias para adquirir el seguro cosecha que permite menguar las afectaciones económicas.

Uno de los productores de café que sustenta la situación es Gustavo Patiño, gerente de la Finca El Ocaso de Salento, quien manifestó que si bien la temporada afecta han aprendido a sobrellevar la situación. Resaltó que las lluvias generan baja productividad y los costos continúan intactos lo que afecta económicamente al sector.

Un llamado a la comunidad se realizó desde la Alcaldía de Armenia con el fin de que eviten transitar por el puente Don Nicolás debido a las condiciones actuales en las que se encuentra. Además, deberá tenerse en cuenta la orden del juez que determinó el cierre definitivo hasta que la gobernación del Quindío y las alcaldías de Armenia y Calarcá realicen los arreglos pertinentes.

Sigue la preocupación de ciudadanos y autoridades por el abandono de los adultos mayores en Armenia, que en muchas ocasiones tienen problemas de salud grave, no tienen vínculos familiares y son rechazados o en otros casos utilizados para explotarlos.

La gerente de la clínica el prado, Liliana Salazar llamó la atención porque en Armenia se necesita una política integral de salud y atención a esta población que hoy se ve no solo abandonada por la familia sino por la sociedad

La directora de Prosperidad Social, Susana Correa anunció la ampliación de las fechas de pago de los incentivos de Familias en Acción, para realizar los ajustes operativos que permitan estabilizar el desarrollo del ciclo de pagos con los nuevos operadores. Los titulares del programa tienen hasta el 10 de abril para reclamar los recursos correspondientes al primer ciclo del año.

Programación Azulado de Teatro Azul Armenia, presentará mañana sábado 19 de marzo, el Espectáculo lírico musical *CHELO Y POESÍA · _“El Testamento del Misántropo” donde estará en escena: La reconocida periodista Judith Sarmiento junto a los chelistas Deiner Sergio Hurtado y Katherin Arenas, el espectáculo se llevará a cabo a las 7y30 de la noche.

Tras dos años de pandemia vuelve la actividad de la séptima ciclo travesía de Unicentro Armenia

Este 20 de marzo se realizará la actividad que ya se ha posicionado en la ciudad con el fin de apoyar la lucha contra el cáncer que lidera la fundación Lazo Rosa y los tratamientos para niños con enfermedades terminales que realiza la fundación Covida.

La gerente de Unicentro, Ana Mercedes Giraldo, afirmó que es una iniciativa para apoyar a las mujeres con cáncer y a las personas en condición de discapacidad por eso extendió la invitación a la comunidad a sumarse a esta linda causa.

Canal Telecafé estrenará serie documental enfocada en el festival cuyabrito de oro

La líder del proceso Erika Carvajal dio a conocer que el próximo 20 de marzo el canal regional lanzará la serie documental a las 8:30 de la noche que es un homenaje al festival de la música andina colombiana en las voces e instrumentos infantiles de niñas y niños, pero también a la familia Bastidas que ha sido la abanderada en los 20 años de creación del evento.

100 mujeres motociclistas del país participarán del evento mujer 2ruedas en Armenia

El evento se llevará a cabo el próximo domingo 20 de marzo en el sector del estadio centenario de la ciudad en el que brindarán capacitación y pedagogía a las mujeres que se transportan en moto para reducir el riesgo ante siniestros viales.

10 productores de café especial en el Quindío viajarán a feria mundial en Estados Unidos

La feria se llevará a cabo del 8 al 10 de abril en Boston en el que 10 productores de café del departamento fueron seleccionados para ser los representantes del gremio a nivel internacional.

Diana Cristina Holguín es funcionaria de la cooperativa de caficultores del Quindío que agrupa a más de 1.500 asociados, se mostró optimista por la oportunidad de mostrar la calidad y técnica en el café especial.

En deportes, a pesar de perder el partido de vuelta 2 a 0 con Llaneros, el Deportes Quindío se clasificó a la tercera ronda de la Copa Dimayor al ganar la serie 3 a 2, ahora enfrentará al Once Caldas de Manizales, pero primero jugará el domingo 20 de marzo en Bogotá frente a Fortaleza por el Torneo Dimayor.