Preocupación por bajo ritmo de vacunación COVID en estudiantes de Armenia

El rector de la institución educativa, Jorge Adrián Osorio, mencionó que de 2.200 estudiantes 400 no están vacunados contra el virus, pero de esos son 100 los que sus padres ya han dado a conocer que no desean vacunar a sus hijos porque no están de acuerdo y ellos mismos tampoco tienen ninguna de las dosis.

Puntualizó que establecen pedagogía para llamar la atención sobre la importancia de completar los esquemas de vacunación. Respecto a los docentes fue claro que el avance ha sido mayor puesto que muchos cuentan con las dosis de refuerzo.

En su visita al departamento, la ministra de Educación, Maria Victoria Angulo, señaló la importancia de la vacunación COVID-19 para fortalecer el cuidado individual y sobre todo en el entorno educativo. Evidenció el avance de la inmunización en los docentes que es mayor al 90%, pero insistió en los niños y jóvenes que faltan aún para lograr una mayor cobertura.

Añadió que es indispensable el proceso de inmunización para que la presencialidad continúe sin mayor dificultad frente al contagio por COVID.