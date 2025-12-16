Abren segunda investigación por demoras y falta de recursos en obras del Parque Gibraltar en Bogotá

Bogotá D.C

La Personería de Bogotá, al mando de Andrés Castro, anunció una segunda investigación, esta vez disciplinaria, para determinar a los responsables por las demoras en la continuidad de las obras del Parque Metropolitano El Porvenir Gibraltar, ubicado en la localidad de Kennedy.

El proyecto fue contratado por el Instituto Distrital de Recreación y de Deporte (IDRD) por $284.000 millones de pesos, que incluía la construcción de un Velódromo y un Centro de Alto Rendimiento.

Las obras del parque iniciaron en febrero de 2024 y su entrega estaba prevista para abril de 2026, sin embargo su avance se encuentra en un 45% de avance. Como se necesitan más prórrogas, la obra no será entregada para esa fecha.

“Efectivamente hoy lo que estamos estableciendo y lo que no logramos entender y por eso ahí vemos que puede haber algunas presuntas fallas desde el punto de vista disciplinario. Unas presuntas faltas disciplinarias son los tiempos que se está tomando el Instituto Distrital de Recreación y Deporte para establecer estos modificatorios y que necesariamente entre más tiempo siga pasando va a ser un proyecto que va a generar un mayor costo”, aseguró Castro.

En septiembre de 2025, la Personería ya había iniciado una investigación disciplinaria por irregularidades en estudios del terreno.

“Los estudios contratados y recibidos por el IDRD no articularon los componentes técnicos y ambientales, lo que obligó a que el contratista de obra modificara y generara cantidades adicionales de obras a las previstas y un incremento en los costos de cerca del 50%”, de acuerdo al reporte del ente de control.