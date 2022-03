Estamos casi iguales que los costeños: representante a Cámara del Tolima

El representante a la Cámara del partido de la U, Jaime Yepes, aseguró que la política en el Tolima se ha vuelto costosa por algunas prácticas que se estarían implementando.

“Yo creo que aquí estamos casi iguales que a los costeños, lo que vimos ahoritica fue muy grande, no me atrevo a decir nada, me han dicho que incluso hay denuncias en la Fiscalía, no sé si sea cierto, son los entes institucionales los que serán los encargados de decir si fue o no así”, sostuvo Yepes.

El líder político que obtuvo junto a sus compañeros de lista más de 44 mil votos aseguró que seguirá trabajando por su organización pese a que no logró llegar a la Cámara de Representantes para cumplir su quinto periodo.

“Nosotros el 16 entramos nuevamente a terminar la parte legislativa de estos cuatro años, nos reuniremos para revisar cuál es el rumbo a seguir, viene la campaña presidencial, ya tenemos un candidato como es Federico Gutiérrez, luego empezaremos a organizar las elecciones regionales”, sostuvo Yepes.

Al pregúntale por el triunfo del ´ Barretismo´ en el Tolima dijo que los felicita por lo conseguido, al igual manifestó que ellos tuvieron la voluntad del pueblo si lo hicieron con transparencia y honestidad.

“Felicitarlos a ellos, hicieron un trabajo serio, tuvieron la voluntad del pueblo si así fue, si lo hicieron con transparencia y honestidad, desearles todo el éxito, que hagan una buena gestión de obras de inversión para los tolimenses”, sostuvo.

Por último, sostuvo que en su actividad política de más de 30 años nunca compró un voto “Siempre he estado al servicio de la comunidad y eso es lo que me ha caracterizado”.