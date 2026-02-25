Corrupción UNGRD: En firme orden de captura internacional contra César Manrique

Bogotá, 24 de Agosto de 2022. Posesión de Consejerías y Direcciones del Gobierno Nacional. En la foto: director de Función Pública, Cesar Augusto Manrique. (Colprensa - Álvaro Tavera) / Álvaro Tavera

Justicia

El juez 11 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, dejó en firme la orden de captura internacional contra César Manrique, exdirector de la Función Pública, procesado por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La decisión judicial se dio al resolver el recurso de apelación contra la medida de aseguramiento que se impuso contra Manrique, quien permanece prófugo de la justicia y tiene una circular roja de la Interpol.

Desde el martes 29 de julio de 2025, la juez 66 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, envió a prisión de manera preventiva a Manrique. El 25 de agosto del mismo año, la Secretaría General de Interpol, con sede en Lyon (Francia), aprobó y publicó la notificación rojaen contra del exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública.

Igualmente, el juez confirmó la medida de aseguramiento que impuso contra otros siete exfuncionarios, que al parecer, están implicados en los hechos de corrupción que rodearon el macrocaso investigado por la Fiscalía.

Así va el caso contra César Manrique

La investigación de la Fiscalía reveló que César Manrique Soacha, exdirector de la Función Pública, habría incrementado su patrimonio en $3.000 millones producto de sobornos relacionados con un contrato suscrito entre la UNGRD y la Corporación Yapurutú.

La fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, sostuvo en medio de la audiencia de imputación de cargos que se realizó el 4 de junio, que Manrique Soacha no actuó en solitario ni de forma secundaria, sino que habría sido uno de los principales articuladores de la organización delincuencial.

“Entre enero y marzo de 2024, usted obtuvo un provecho ilícito de 3.000 millones de pesos, producto de las coimas solicitadas y derivadas del contrato celebrado por la UNGRD con la Corporación Yapurutú, cuyo objeto consistió en adquirir 40 carrotanques pequeños”, señaló la fiscal.

La investigación se centra en contratos direccionados, beneficios irregulares y sobornos que habrían permitido desviar miles de millones de pesos del presupuesto nacional. Uno de los focos es el contrato con Yapurutú, presuntamente utilizado como fachada para distribuir pagos ilegales a través de intermediarios. Entre ellos se menciona a Édgar Eduardo Riveros Rey, abogado y empresario, también imputado por su papel como enlace entre intereses privados y funcionarios públicos.

Además, la Fiscalía indicó que Manrique habría influido directamente en la modificación de un convenio entre la UNGRD y la Agencia Nacional de Tierras (ANT), por un valor cercano a los $100.000 millones.

“Usted, César Manrique Soacha, planeó con Olmedo López y Luis Carlos Barreto, aludiendo a su pasado político cercano al entonces director de la ANT y su condición de alto cargo del Ejecutivo, que apoyaría la celeridad del trámite de reducción del convenio, a cambio de direccionar con Barreto Mantiva los contratos que la UNGRD financiaría con los recursos reducidos y trasladados a favor del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, que finalmente ascendieron a 100.000 millones de pesos aproximadamente, a cambio de lo cual cobraría coima a las empresas a las que se les adjudicara la contratación”, afirmó la fiscal.

A Manrique Soacha le fueron imputados los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. Su caso refuerza la tesis del ente acusador sobre la existencia de una estructura criminal sofisticada que habría operado con respaldo político, conocimiento técnico y un entramado de favores.

“Manrique Soacha no fue un actor marginal, sino presuntamente uno de los líderes de la organización delictiva conformada para saquear los recursos públicos”, aseguró la fiscal Patiño.