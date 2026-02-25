Bajo la lupa posible trashumancia electoral en Guaviare; también investigan ejecución de un hospital

Trabajadores de la Registraduría Nacional de Colombia preparan el recinto ferial de Corferias para las Elecciones Presidenciales de 2022. (Foto: Sebastian Barros/NurPhoto vía Getty Images) / NurPhoto

Colombia

La Procuraduría está analizando denuncias por un presunto incremento inusual en la inscripción de las cédulas en zonas rurales del Guaviare, en el marco de la Circunscripción Transitoria Especial de Paz, situación que ha encendido alertas por posible trashumancia electoral en el departamento.

Así mismo, este escenario fue denunciado por la defensora del pueblo Iris Marín, en el marco del seguimiento a la alerta temprana electoral.

La Procuraduría Regional de Instrucción Guaviare remitió formalmente las denuncias al Consejo Nacional Electoral (CNE), para que adelante las verificaciones correspondientes y determine si hubo inscripción irregular de votantes para los puestos rurales, especialmente en sectores donde históricamente no se registraban aumentos significativos en el censo electoral.

El CNE, ahora, deberá establecer si las inscripciones cumplen con los requisitos legales de residencia o si, por el contrario, se configura un posible caso de trashumancia electora (práctica que consiste en trasladar votantes a municipios o zonas donde no residen con el fin de incidir en los resultados).

También bajo revisión la ejecución del hospital en Miraflores

En paralelo, la Contraloría General de la República adelanta actuaciones de vigilancia sobre el Contrato de Obra No. 181 de 2024, suscrito por más de $29.163 millones para la construcción del Hospital de Primer Nivel Albert Schweitzer, en el municipio de Miraflores.

Según documentación oficial, se giraron más de $5.138 millones por concepto de anticipo, mientras que la ejecución física certificada alcanza aproximadamente $1.283 millones.

Esta diferencia dio lugar a observaciones técnicas dentro del proceso de control fiscal. Actualmente, la obra se encuentra suspendida.

En redes sociales circula además un video en el que un ciudadano cuestiona la ejecución del proyecto hospitalario y plantea inquietudes sobre posibles vínculos con dinámicas electorales en la región. Estas afirmaciones hacen parte de una denuncia pública que deberá ser evaluada.