Alcalde Dau pide claridad por presuntos allanamientos a candidatos

En Cartagena el mandatario William Dau, aseguró que la fiscalía ha guardado silencio tras varios allanamientos realizados a sedes de campaña de candidatos bolivarenses.

De acuerdo al mandatario por recomendación de sus abogados no entrega el nombre, pero tiene plena certeza de quién es el aspirante con presuntas irregularidades.

"Sedes de campaña que fueron allanadas, pero que la fiscalía no ha dicho nada porque están todavía terminando unas diligencias para no entorpecer la investigación, y a mí no me vienen con ese cuento", dijo Dau.

Por su parte, el fiscal general Francisco Barbosa, aseguró que todavía no hay una actuación concreta y que a mediodía se entregan detalles de los procedimientos.