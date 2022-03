"Escuela Taller no tiene personal para restaurar esculturas": Óscar Noriega

Óscar Noriega, creador de la estatua de Abel Leal que fue recientemente desmontada en el sector de la Villa Olímpica, se mostró conforme por la decisión de la Alcaldía de Cartagena de desmontar la escultura tras sufrir ataques de vándalos.

"Estoy contento porque la Escuela Taller hizo lo que se tenía que hacer hace mucho tiempo, eso me llena de felicidad ya que la obra se está deteriorando más ante el vandalismo que le realizaron", manifestó.

Sin embargo, el artista aseguró en Caracol Radio que la Escuela Taller Cartagena de Indias, no cuenta con el personal de planta experto para ejecutar mantenimiento de esculturas.

"La Escuela Taller no tiene un personal de planta para la restauración y mantenimiento de esculturas. Me imagino que van a convocar la persona más idónea que ellos consideren para hacer la intervención. La escuela no tiene la capacidad en su equipo de trabajo, teniendo en cuenta que los jóvenes que allí se forman son muy buenos restaurando monumentos, fortificaciones y diferentes casas antiguas, pero en escultura no tienen ese personal", aseveró Noriega.

Tras el desmonte, la Alcaldía de Cartagena emitió un comunicado en donde se dio a conocer que la Escuela Taller será la entidad encargada de la intervención, restauración y reinstalación de la escultura. Ante este panorama, Noriega sostuvo que está presto y a total disposición para ejecutar este trabajo.

"Directamente hablé con la doctora Viviana Londoño, directora del IDER. Ella me pidió varios conceptos e inclusive ella estaba dispuesta a que si le entregaban los recursos yo hiciera la restauración porque bien o mal soy el que conoce el manejo del material, pero hasta el momento la Escuela Taller no se ha comunicado conmigo, me imagino que están en el proceso de observación. Estoy dispuesto a restaurar la estatua la considero como un hijo mío", expresó el artista Óscar Noriega.