Grupo ilegal estaría despojando casas bajo intimidaciones en Belén

La comunidad del barrio Belén Zafra en la parte alta de la comuna 16 de Belén, está viviendo bajo la intimidación y el terror por cuenta del grupo ilegal conocido como Los Pájaros que ha impuesto su régimen de terror en la zona y dirigido desde la cárcel por sus fundadores los hermanos Arango Tejada, entre ellos, Hugo Pájaro.

Las situaciones que narran son aterradoras y el miedo les impide denunciar ante las autoridades estos vejámenes, como ocurre en gran parte del país. Y es que las acciones del grupo van desde cobro de extorsiones, hurtos, despojo de casas y control a la venta de algunos artículos de la canasta familiar como arepas, huevos, panela, papas entre otros, lo que afecta de manera grave el diario vivir de esa población de bajos recursos.

La denuncia la hace el líder social y defensor de derechos humanos de Medellín Julio Rengifo, quien dice que el cobro de vacunas no solo es a locales comerciales sino también a quienes quieran hacer arreglos en sus viviendas, mientras que a las construcciones el valor cobrado podría subir hasta los 10 millones de pesos. Pero otra situación muy grave es el despojo de los inmuebles, este año la cifra de casas entregadas a este grupo sería alrededor de 16.

“Los obligan a ir a las notarías para que les entreguen las escrituras firmadas, además, algunos tiene sus motos y carros, a ellos les cobran sus vacunas, en este momento ya tienen la modalidad de robarlas y después cobrar por entregarlas, entre uno o dos millones”, detalló el señor Rengifo.

Recalcó que si el propietario no paga lo exigido estos vehículos son vendidos y el dinero entra al coordinador de turno de acuerdo al sector en el que ocurra. Esto lo estaría generando el no pago del parqueadero, es decir, por dejarlos en vía pública los ciudadanos tienen que pagar entre 800 mil y 2 millones de pesos. Cuando hay riñas entre vecinos los implicados deben pagar una multa de entre un millón o dos millones de pesos, y si no los cancelan tienen abandonar el lugar.

La otra situación que tiene preocupada a la población, según el defensor de derechos humanos, es el aumento de la venta de alucinógenos en la zona, negocio que están implementando con la organización de fiestas que incluye Dj y a la que presuntamente asisten menores de edad y en las que la venta de alucinógenos se hace manera libre, negocio que sirve como método de financiación del grupo ilegal.

Foto / Cortesía

Foto / Cortesía

“Y no solo venden, sino que también fabrican el famoso Tuci en Belén Zafra Sucre, en un sector conocido como Palmitas donde se reúne una cantidad de jóvenes, la gran mayoría menores de edad, donde los incitan al consumo y las primeras dosis se las dan gratis”, detalló.

La vinculación de estos menores al grupo ilegal es otra problemática identificada desde hace varios meses por la comunidad, pero los padres no pueden denunciar porque están expuestos a ser desplazados o sus hijos víctimas de represalias.

“Hay un promedio de 25 a 28 menores de edad, jóvenes que están al servicio, siendo utilizados, vinculados e instrumentalizados por la banda criminal los pájaros de todas las formas como carritos, como jíbaros y que les llevan droga de un lugar a otro”.

El líder social aseguró que la comunidad ha llamado a las autoridades y ha evidenciado algunas de estas actividades ilícitas, pero la reacción de la policía dice es casi nula frente a esta problemática.

“La comunidad muchas veces ha llamado a la policía o al 123, pero sabemos que es un sector bastante complejo geográficamente, aparte del miedo y la zozobra que vive la comunidad no hay denuncias ante las autoridades competentes, porque si denuncian se tienen que ir para otro barrio y por su pobreza y humildad no tienen con qué irse para otros territorios”.

Julio Rengifo, dice que hace esta denuncia pública como alerta temprana para que la alcaldía de Medellín, la Policía Nacional, el ejército y la fiscalía capturen a las personas que tienen orden judiciales pendientes y que están escondidas en esta zona, como es el caso de alias Chinga, un presunto delincuente que se habría fugado de una estación de policía hace varios meses y que estaría como coordinador de una zona en este lugar.

Finalmente la denuncia indica que alias Torrez estaría encargado del sector El Tanque; alias Fofo, Ñoño y Mariogu, en Los Alpinos; mientras que alias El Burro, El Carnicero y Los Venecos en Monte Negro; La Chinga en La Cancha y Canta Ranas, estas personas serían los encargados todas las situaciones denunciadas y que tiene aterrorizados a los habitantes de esa zona de la comuna 16 de Belén.