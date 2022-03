En UCI mujer que recibió balazo durante procedimiento policial en Cartagena

Candelaria Cuadrado Gómez, de 53 años, se debate entre la vida y la muerte en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la clínica Gestión Salud de San Fernando en Cartagena, tras recibir un balazo durante un confuso procedimiento policial desarrollado en el barrio Nelson Mandela.

Los familiares de la víctima denunciaron a través de los micrófonos de Caracol Radio que el impacto de bala fue accionado presuntamente por un patrullero del CAI Nelson Mandela, por lo que exigen justicia y sanciones contra el uniformado por parte de la institución.

Todo inició porque uno de los asistentes al cumpleaños en donde se encontraba Candelaria, salió en su motocicleta después de la medianoche, hora no permitida por las autoridades. Cuando regresaba a la celebración fue interceptado por los policías, quienes en ese momento realizaban un operativo de control en inmediaciones del CAI.

"Mi sobrino salió a hacer un mandado, un policía lo detuvo en el CAI, le pidió la cédula, él se la dió sin problema. Luego le solicitó la tarjeta de propiedad de la moto y también se la entregó. Después el policía pidió otros documentos, a lo que mi sobrino le respondió que eso no le correspondía y que ya le había entregado todo. El agente le dijo "ah sí muy guapito" y procedió a darle varios bolillazos", manifestó Carmen Gómez, prima de la mujer lesionada.

Acto seguido, otros familiares del hombre que supuestamente fue golpeado por el policía se percataron de lo sucedido y llegaron al CAI a defenderlo con el fin de evitar más agresiones. "Un sobrino mío que está prestando servicio en la policía le dijo al agente que por qué le pegaba. El patrullero le respondió que "era un sapo" y le metió un bolillazo en el brazo. Mi sobrino se le encimó al policía, quién luego dijo que iba a cobrarsela", aseveró Carmen.

De acuerdo con la denuncia, el uniformado procedió a sacar su arma de dotación y realizó tres disparos, uno de ellos impactó en la cabeza de Candelaria Cuadrado, quien estaba en la calle presenciando lo que ocurría.

La mujer quedó tendida en el suelo gravemente herida y trasladada en una camioneta de la Policía a la clínica Gestión Salud de San Fernando, donde es atendida por personal médico.

"Ellos no pueden actuar de esa manera solo porque mi sobrino no debía sacar la moto a esa hora. Nosotros en ningún momento estábamos embriagados como dice el comunicado de la Policía, tenemos videos y las cámaras no mienten", aseveró Carmen Gómez.