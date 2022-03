Curules de Paz en el Caquetá y Huila, sumergidas en la política tradicional

En el Caquetá y el Huila, los aspirantes a las curules de paz denunciaron que algunos de los aspirantes no representan a las víctimas, y que se trata de personas que aspirado a cargos públicos, y que además cuentan con maquinarias y apoyo de candidatos de partidos convencionales.

En estas regiones del país se elegirá la Circunscripción Transitoria de Paz No. 5, 14 listas y el voto en blanco, buscarán representar a las víctimas de esta zona del país en la Cámara de Representantes.

Caracol Radio recorrió la zona, escuchando a los aspirantes, quienes, con recursos propios en moto, chivas, canoas y medios alternativos, asumieron sus campañas, ya que hasta la fecha no recibieron los recursos prometidos para financiar sus aspiraciones.

La mayoría, coincidieron en que, a raíz de la falta de financiación para sus campañas, muchos de los candidatos han recibido el apoyo de maquinarias políticas, alcaldes, concejales y diputados de partidos convencionales, quienes han sufragados gastos como el de publicidad, logística y transporte para poder cumplir con la campaña.

Juvenal Bazurto Vargas es aspirante por el movimiento Mujer y Territorio y esto dijo al respecto, “la gran mayoría de los candidatos han sido apalancados por aspirantes de partidos convencionales a la Cámara y Senado, esto lo hemos denunciados, pero no pasó nada”.

También Sandra Milena García Penna representa al sector agro y ganadero de la región de La Montañita, y frente al tema dijo “estamos en desventaja entre los candidatos, esto se ha hecho con amigos, líderes, pero hay otros candidatos que tienen maquinaria, pensamos que esto sería distinto. Hay unos que ya han sido candidatos, y son personas que tienen la experiencia, vienes con mañas y ante eso estamos en desventaja”, indicó García Penna.

El Jhon Fredy Núñez dijo frente al tema “hay candidatos que son apoyados por alcaldes, y que están usando por ejemplo el puntaje del Sisbén como estrategia de campaña. Yo he sido víctima de publicidad engañosa, me han señalado de se un candidato del paramilitarismo, y otros dicen que no represento a las víctimas”.

En el Huila, la candidata María Rusdary Monje Sánchez afirmó que “la más grande desventaja que hemos tenido es que nunca nos llegaron los recursos para hacer campaña, y ese es el mayor inconveniente que tuvimos porque es difícil hacer un trabajo sin los recursos”.

Falta de pedagogía sobre las curules de paz

También escuchamos a la comunidad, para eso recorrimos la zona rural de Florencia, Milán, La Montañita, El Doncello, Puerto Arango y el Paujil; aunque se siente el temor de hablar por temas de seguridad, esto nos dijeron sobre el proceso.

Jorge Hurtado Sánchez, ex alcalde de Milán y habitante ahora de la inspección de Santuario en la zona rural de La Montañita dijo “aquí lo único que sabemos es lo que escuchamos por radio, pero que alguien haya venido a decirnos cómo son las cosas nadie, la verdad no tenemos ninguna información del trabajo que se está haciendo”.

Mario Ariza del Doncello expresó “no tengo información, la verdad no sé absolutamente nada de lo que me pregunta”.

Anyela Andrea Londoño, habitante expresó “en este momento no tengo conocimiento de este tema, aquí han venido candidatos de partidos normales, la verdad no tengo claro cómo será este año la votación, en estos días me informo para ver por quien voy a votar”.

Las elecciones y los votantes

En el Huila y Caquetá, la Registraduría Nacional indicó que la logística está dada para el proceso eleccionario dentro de la Circunscripción de Paz.

En este departamento ya las autoridades están en alistamiento para garantizar el orden público, y eso lo evidenciamos en el recorrido, actualmente sobre las vías permanecen militares que con tanquetas blindan los principales ejes viales de la región caqueteña.

En esta región el potencial de sufragantes para curul de paz es de 42.294 mil votantes, 92 puestos y 152 mesas.

Este domingo 13 de marzo solo uno de ellos llegará a la Cámara a representar a las víctimas del conflicto; que sobrevivieron a la violencia que padeció por años esta zona del país.