Expertos del Huila alertan que diagnóstico tardío pone en riesgo a niños con cardiopatías congénitas

Neiva

Solo en el Huila, donde el año pasado se registraron cerca de 7.300 nacimientos, se estima que entre 50 y 70 niños pueden nacer cada año con alguna cardiopatía congénita, aunque no todos llegan a recibir atención especializada. Los signos de alerta pueden incluir dificultad para alimentarse, bajo aumento de peso, fatiga, dificultad respiratoria o coloración azulada en labios y piel, síntomas que deben motivar la consulta médica oportuna.

Las cardiopatías congénitas representan una de las principales causas de enfermedad y mortalidad infantil, aunque siguen siendo poco visibles. Estas malformaciones del corazón pueden detectarse desde la etapa prenatal o en los primeros años de vida, pero en muchos casos el diagnóstico llega tarde.

Lucía Fernanda Casanova Bermeo, la coordinadora del Grupo de Cardiopatías Congénitas de Clínica Medilaser, explico que “en Colombia estimamos que entre cinco y nueve niños por cada mil nacidos vivos presentan cardiopatías congénitas. Sin embargo, solo uno de cada cuatro logra recibir tratamiento completo, lo que evidencia la necesidad de fortalecer el diagnóstico y la remisión oportuna”.

La entidad medica expresó, que ya se cumplen ocho años realizando cirugías de corazón en niños y más de diez años desarrollando procedimientos de hemodinamia pediátrica, con más de 260 cirugías realizadas a pacientes de distintos departamentos de la región.