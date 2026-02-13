Algeciras-Huila proyecta las costumbres tradicionales en Vietnam

Neiva

El municipio de Algeciras se prepara para llevar su riqueza cultural a escenarios internacionales, gracias a una gestión liderada por el Gobierno departamental. La iniciativa permitirá que el talento juvenil del territorio cruce fronteras y muestre al mundo la esencia del folclor huilense. Este logro consolida al departamento como referente en procesos de formación artística y proyección cultural.

Un grupo de diez jóvenes, con edades entre los 12 y 17 años, integrantes de la agrupación folclórica “A Pata Limpia”, fue seleccionado para participar en un intercambio cultural en la República de Vietnam el próximo mes de agosto. Allí compartirán expresiones tradicionales como la danza y la música autóctona, fortaleciendo los lazos de hermandad entre pueblos a través del arte.

Rodrigo Villalba, gobernador del Huila, comento que “la iniciativa cuenta con el respaldo de la Cancillería de la República y el acompañamiento de la Secretaría de Cultura Departamental. Además, hace parte del Proyecto Semilleros 2026, programa que beneficiará a cerca de cien niños, niñas y adolescentes con procesos de formación integral en distintas disciplinas artísticas”.

Con esta apuesta, el Huila reafirma su compromiso con la cultura como herramienta de transformación social y construcción de oportunidades. La participación de estos jóvenes en escenarios internacionales no solo enaltece el nombre de Algeciras, sino que fortalece la identidad regional y siembra esperanza en las nuevas generaciones